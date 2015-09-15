حفاران غیر مجاز آثار تاریخی در قاین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی و یگان حفاظت شهرستان سرایان، مبنی بر وقوع حفاری غیر مجاز برای یافتن اشیاء تاریخی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد تیمی از نیروهای یگان خفاظت اداره کل میراث فرهنگی به محل مراجعه و مجرمان دستگیر شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی قاینات با بیان اینکه طی این عملیات شبانه شش نفر از متجاوزین به آثار تاریخی در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند، گفت: در این عملیات ابزار آلات و ادواتی چون بیل، کلنگ، دول، طناب، چراغ قوه و تعدادی چاقو از متخلفان کشف و ضبط شد.

عباسی افزود: یگان حفاظت و دایره حقوقی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و اداره میراث فرهنگی شهرستان قاینات در رابطه با این عملیات با مستندسازی و تشکیل پرونده قضایی، اقدام به طرح شکایت علیه متهمان كرده و پرونده در حال سیر مراحل قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه آثار باستانی هر شهر پیشینه تاریخی و شناسنامه فرهنگی آن منطقه محسوب می شود، بیان داشت: حفاظت و نگهداری از این آثار کهن مستلزم همکاری و مساعدت تمام نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط و عموم مردم است.