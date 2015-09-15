مدرسه ۱۸ کلاسه بنیاد برکت در خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همزمان با افتتاح مدرسه ۱۸ کلاسه زینبیه در خرم آباد ۱۴۰ مدرسه ساخته شده توسط بنیاد برکت در قالب ۸۸۴ کلاس درس در سراسر کشور افتتاح شد.

بنا براین گزارش، مراسم افتتاح ۱۴۰ مدرسه برکت در سراسر کشور به صورت همزمان و به شکل ویدئو کنفرانس پخش شد و مدارس نامبرده با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس بنیاد برکت و جمعی از مسئولین کشوری افتتاح شدند.

بنا بر اعلام رئیس بنیاد برکت برای ساخت این ۱۴۰ پروژه مبلغ ۵۵ میلیارد ریال هزینه شده و ۱۸ هزار و ۷۵۰ دانش آموز در سراسر کشور در این مدارس مشغول به تحصیل خواهند شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان به ویژگی مدرسه ۱۸ کلاسه زینبیه و حضرت فاطمه زهرا (س) خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: این مدرسه در چهار طبقه با مساحتی حدود دو هزار و ۷۰۰ متر مربع احداث شده است.

محمد چگنی به مشارکت بنیاد برکت با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برای ساخت این مدرسه اشاره کرد و افزود: در این مجتمع ۱۸ کلاسه سالن ورزشی، آزمایشگاه و کارگاه های آموزشی وجود داشته و در هر طبقه آن سرویس بهداشتی و حمام برای اسکان فرهنگیان تعبیه شده است.

وی مساحت کل این مجتمع آموزشی را حدود سه هزار و ۵۰۰ متر مربع برشمرد و افزود: برای ساخت این مجتمع سه میلیارد و ۵۸ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.