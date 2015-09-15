قطار۶۰ گوسفند رادرورامین تلف کرد/ برآوردخسارت ۳۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در اثر برخورد قطار مشهد به تهران با یک گله دام، بیش از ۶۰ رأس گوسفند تلف شدند.

این حادثه صبح امروز در روستای سلمان آباد ورامین روی داد و مسئولان بخشداری جوادآباد، جهاد کشاورزی ورامین و راه آهن پیگیری خود را برای شناسایی مقصر حادثه آغاز کردند.

بخشدار ورامین با اعلام این خبر گفت: این حادثه خلل و توقفی در حرکت قطارها ایجاد نکرده است.

حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه در این مسیر راه عبور مناسبی برای گله و دام ها وجود ندارد و هر چند وقت یکبار باید شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم.

وی افزود: در این زمینه پیگیری هایی از سوی بخشداری جوادآباد انجام شده و باید برای حل مشکل عبور دام ها در منطقه جوادآباد که قطب کشاورزی و دامپروری محسوب می شود، فکری کرد.

بخشدار جوادآباد ادامه داد: در این زمینه رایزنی هایی نیز با راه آهن برای ایجاد زیر گذر برای عبور دام ها انجام شده اما متأسفانه به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان با تکذیب توقف قطار مشهد به تهران بر اثر این تصادف گفت: بر اثر این تصادف توقفی در حرکت قطار ایجاد نشد.

محمد حسین تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که این حادثه از سوی جهاد کشاورزی بررسی می شود، اظهار داشت: جهاد کشاورزی از طریق امور عشایری این موضوع را پیگیری می کند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا به صاحب گله خسارتی داده می شود، افزود: بر اساس قانون، دیه احشام بسیار کم است و در این راستا تلاش می کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود.

بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده در این حادثه که منجر به کشته شدن ۶۰ گوسفند شده، بیش از ۳۰۰ میلیون ریال به صاحب گله خسارت وارد شده است که آمار قابل توجهی به حساب می آید.