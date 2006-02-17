عملكرد شوراي شهر خرمشهر مورد رضايت 72 درصد شهروندان نيست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در خرمشهر ، سايت اينترنتي خرمشهر نت كه اخيرا توسط برخي جوانان اين شهر راه اندازي شده است ، عملكرد شوراي شهر را به قضاوت گذاشت.

از يكصد شركت كننده در اين نظرسنجي 72 درصد عملكرد شوراي شهر خود را خيلي ضعيف و 3/14 درصد نيز راي به ضعيف بودن عملكرد شورا داده اند.

راي خوب براي عملكرد شورا 2/8 درصد بود و آراي متوسط نيز 1/5 درصد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عدم رسيدگي به اعتراضات گسترده مردمي و به ويژه انتقاد امام جمعه خرمشهر به عملكرد شوراي شهر ، همچنان باعث تداوم نارضايتي مردم اين شهر است.

امام جمعه خرمشهر در اعتراض خود به عملكرد شهرداري و شوراي شهر خرمشهر ، خواستار روشن شدن وضعيت 5/13 ميليارد تومان اعتبار شهرداري اين شهر شده بود.

شهردار پيشين خرمشهر نيز ادعا كرده بود 40 ميليارد تومان اعتبار بخش خصوصي را وارد شهر كرده است كه اين ادعا و اعتبار 5/13 ميليارد توماني نتيجه اي در بهبود خدمات شهري شهرستان نداشته است.