به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح نمایشگاه «نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار»، اظهار داشت: ما در اقتصاد کشور انسان را نمی‌بینیم؛ این در حالی است که پایه اقتصاد دانش بنیان، انسان است.

وی با طرح این سئوال که چطور آمریکا از آن طرف دنیا نیروهای انسانی ما را می‌بیند اما ما این توانایی را نداریم، بیان کرد: چطور می‌شود که یک کسی ده سال در آمریکا باشد و یکدفعه به مقامی برسد؟ اخیرا یکی از همین خانم‌ها در آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار استارتاپ خود را فروخته است.

ستاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۲ میلیون دانشجو بین ۲۰ تا ۳۲ سال در کشور وجود دارد و ما باید ببینیم چطور آنها را نمی‌بینیم.

وی تصریح کرد: ما در اقتصاد نفتی نقش اشتغال را استخدام تعریف می‌کنیم نه کارآفرینی.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها در کشور تازه هستند و هنوز نگاه سنتی در آنها وجود ندارد. مدیران خانم در این شرکت‌ها حضور دارند و ما آمادگی داریم که افراد را معرفی کنیم؛ ضمن آنکه در بحث ICT در کشور، هزینه‌ها پایین آمده و قوانین حوزه مجازی، مرد و زن نمی‌شناسد.