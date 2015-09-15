تیم فوتبال پاس همدان بازی سختی برابر نساجی مازنداران درپیش دارد

ابراهیم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار هفته ششم تیم فوتبال پاس همدان برابر نساجی مازنداران اظهار داشت: با توجه به تغییرات کادرفنی تیم فوتبال نساجی و شوکی که به این تیم وارد شده به طور قطع دیدار آسانی نخواهیم داشت.

وی افزود: نساجی هم مانند پاس نتایج مناسبی را تا این هفته کسب نکرده و دو تیم برای کسب پیروزی به میدان خواهند آمد.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به جو ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر گفت: نساجی هواداران بسیار پرشوری دارد و همین موضوع نیز کار را برای پاس کمی دشوارتر خواهد کرد.

محمودی عنوان کرد: این دیدار برای دو تیم بسیار حساس است و دو تیم برای کسب پیروزی تا پای جان خواهند جنگید و بازی زیبایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرایط بازیکنان پاس همدان خوب است، بیان کرد: آمادگی بازیکنان در طول هفته گذشته خوب بوده و آماده مسابقه هستند و کادرفنی به خوبی تیم نساجی را آنالیز کرده است.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: در این بازی وحید جلالی نیا تنها محروم پاس است و روح الله سلطانی و نیما پرتویی را نیز به علت مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت.

محمودی با اشاره به دیدار هفته گذشته پاس برابر نفت مسجد سلیمان که به دلیل عدم حضور نفت در همدان برگزار نشد، گفت: کمیته انضباطی تاکنون اعلام نظری در این باره نکرده اما تمام مدارک و مستندات خود را به کمیته انضباطی ارسال کرده ایم.

وی یادآور شد: امیدواریم در روزهای آینده رای این بازی اعلام شود.

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