جعفر توفیقی با بیان اینکه لیست فناوری های های تک شامل ۶۰۰ محصول معرفی شده به معاون توسعه فناوری معاونت علمی ارجاع شده است، به خبرنگار مهر گفت: بنا داریم تا برای این فناوری ها که ظرفیت توسعه آنها در کشور وجود دارد برنامه ریزی هایی داشته باشیم تا به بهترین نحو از این فناوری ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این محصولات نیاز کشور هستند و قرار است داخلی سازی کنیم، اظهار داشت: این ششصد محصول، تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت هستند و بخش مهمی از آن ها در داخل تولید می شوند. البته این تجهیزات عمدتا به روش مهندسی معکوس یا ارتقاء سطح فناوری های وارداتی در کشور تولید می شوند.

به گفته وی، قطعا ظرفیتهای اولیه توسعه این محصولات در داخل کشور ایجاد یا امکان سنجی شده است، اگر این محصولات به مراحل تولید بومی نرسیده اند، به دلیل عدم وجود ظرفیتهای فناورانه نیست بلکه این ظرفیتها به صورت بالقوه در صنعت نفت کشور وجود دارند و نیازمند بالفعل شدن هستند.

دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برنامه ستاد این است که با حمایت از شرکت های بخش خصوصی توان آنها را برای نوآوری های تکنولوژیک ارتقا دهد.

وی ادامه داد: در مجموع سیاست ستاد حمایت از ارتقا کیفیت ساخت داخل در استاندارد های جهانی و قابل رقابت در عرصه جهانی از طریق کمک به توانمند سازی علمی، پژوهشی و فناوری آن ها است.