به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از مركز اطلاعات انرژي آمريكا، سازمان كشورهاي صادر كننده نفت خام، اوپك، طي سهماهه دوم سال جاري ميلادي فشار بيشتري براي افزايش توليد و يا عدم كاهش توليد احساس خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، پيشبيني مي شود تقاضاي جهاني براي نفت اوپك در سهماهه دوم 2006 نسبت به سهماهه نخست افزايش يابد، بنابراين به نظر نميرسد اعضاي اوپك اقدام به كاهش توليد نمايند.
در حاليكه تصميم اوپك در كاهش يا افزايش توليد، تاثير قابل توجهي بر قيمتهاي جهاني نفت خام خواهد داشت، اعضاي اين سازمان در نشست ماه ژانويه خود بر حفظ سقف توليد فعلي تاكيد كردند.
سقف توليد فعلي اوپك 28 ميليون بشكه در روز ميباشد، اما توليد واقعي اوپك نزديك به 30 ميليون بشكه در روز تخمين زده ميشود.
اين گزارش ميافزايد، با توجه به در پيش بودن فصل پرمسافرت تابستان در آمريكا، پالايشگاههاي آمريكا نيازمند نفت خام بيشتري براي توليد بنزين ميباشند و در نتيجه تقاضا براي نفت خام در بازارهاي جهاني افزايش محسوسي خواهد يافت.
در همين حال، پيشبيني قبلي مركز اطلاعات انرژي آمريكا بر كاهش بهاي نفت پس از تنشهاي ايران و نيجريه در حال وقوع است و قيمتهاي جهاني نفت خام از سطح 70 دلاري اوايل سال 2006 به كمتر از 60 دلار كاهش يافته است.
اين مركز پيشبيني كرده بود طي هفتههاي آتي با تشخيص اين امر كه هيچ تهديد جدي و قريبالوقوعي در رابطه با بازار نفت وجود ندارد، بهاي نفت خام به سطح 50 تا 60 دلار كاهش پيدا كند.
بر اساس اين گزارش، مركز اطلاعات انرژي آمريكا پيشبيني مي كند در صورتيكه تنشهاي سياسي و داخلي در كشورهاي توليد كننده نفت به اتمام برسد، بهاي نفت به سطحي بسيار پايين تر از رقم 60 دلار خواهد رسيد.
در مقابل، كاهش محتمل توليد نفت اوپك در فصل بهار ميتواند بر بازار نفت خام تاثير منفي بگذارد و از كاهش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني جلوگيري نمايد.
با اين وجود، مركز اطلاعات انرژي آمريكا احتمال اينكه بهاي نفت خام در سال 2006 به بالاتر از سطح هر بشكه 70 دلار برسد را بسيار ضعيف مي داند.
