روایتی تازه از نامگذاری روز ملی چاپ/ متین رضا و طارمی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ، صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی این وزارتخانه، مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد و همچنین روسای اتحادیه ها و صنوف حوزه چاپ و نیز جمعی از دست اندرکاران صنعت چاپ در محل تالار وحدت در تهران برگزار شد.

احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی که این جشنواره پانزده سال پیش در دوره فعالیت او در این وزارتخانه پا گرفته بود، به عنوان مهمان ویژه جشنواره پانزدهم صنعت چاپ، پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی به بیان ضرورت‌های صنعت چاپ در شرایط کنونی پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری دوره اول جشنواره صنعت چاپ در ساختمان قبلی روزنامه اطلاعات در پانزده سال پیش گفت: آن زمان مجموعه کتاب‌های منتشر شده در حوزه صنعت چاپ به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسید و پایان نامه‌ای هم به سختی در رشته‌های مرتبط پیدا می شد، اما صنعت چاپ توانایی بالایی داشت که بیشتر متکی به دانش‌ها و تجربه‌هایی بود که به صورت سینه به سینه منتقل شده بود.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد از آن سال‌ها ما یک نمونه شاهنامه داریم که به عنوان شاخص از آن نام برده می‌شود؛ همان سال‌هایی که هیچ رشته دانشگاهی و هیچ کتاب آموزشی برای صنعت چاپ نداشتیم. همچنین از آن سالها قرآن بسیار نفیسی باقی مانده که خاطرم هست در تعداد محدودی چاپ شده بود و به خلبانان برجسته نیروی هوایی به عنوان هدیه داده می شد.

مسجد جامعی افزود: آنچه این فضا را ایجاد کرده بود، عشق به کار و دانایی بود و ماحصل آن مهارت عاشقانه، صنعت چاپ ما بود. صنعت چاپ در این کشور با عشق به ایمان و ایران رشد کرد.

وی با اشاره به راه اندازی اولین چاپخانه کشور در تبریز و اینکه در آستانه دویستمین سالگرد این اتفاق هستیم، به مسئولان برگزار کننده صنعت چاپ پیشنهاد کرد که سال آینده دویستمین سال فعالیت صنعت چاپ در تبریز جشن گرفته شود.

وی با اشاره به ارتباط صنعت چاپ با نخبگان، روشنفکران، نویسندگان و حوزه‌های علمیه از یک سو و همچنین مردم، آموزش عمومی و گسترش فرهنگ از سوی دیگر، تاکید کرد: صنعت چاپ در واقع شاخص میزان فرزانگی و دانش است. حوزه فعالیت چاپ سالها پیش به قدری گسترده شده بود که از نمایشگاه کتاب مستقل شد و یادم هست که از همان روزها مسئولیت برگزاری این نمایشگاه بر عهده اتحادیه ها و تعاونی های حوزه صنعت چاپ گذاشته شده بود.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه زمانی بحث انتقال حوزه صنعت چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارتخانه دیگری به صورت جدی مطرح شده بود، در عین حال گفت: خود صنعت چاپ به ما کمک کرد که در وزارت ارشاد بماند و این ویژگی مردمی و فرهنگی صنعت چاپ است.

مسجد جامعی که روز ملی صنعت چاپ در دوره وزارت او در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید، گفت: خاطرم هست برای تصویب روز ملی صنعت چاپ، با شورای فرهنگ عمومی مشکل داشتیم و دو بار این پیشنهاد به این شورا رفت و برگشت و اگر حمایت ویژه مجموعه دوستان وزارت ارشاد نبود، شاید این پیشنهاد سه بار یا چهار بار می رفت، اما در نهایت تصویب شد. هر چند سالهای بعد این پیشنهاد از متن تقویم به ضمیمه آن انتقال یافت و در سالهای اخیر با تلاش و همت دست اندرکاران این حوزه، دوباره به متن تقویم بازگشت.

وی در ادامه از مهندس علی طارمی راد که بیش از ۳۲ سال در چاپخانه افست به عنوان مدیرعامل فعالیت کرده است، تقدیر و از او به عنوان مدیری که همزمان با گسترش ماشین آلات، توانسته است بهره وری را در صنعت چاپ در شرکت زیرمجموعه خود افزایش دهد، یاد کرد.

وی گفت: هنوز هم تصور می کنم که این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که می تواند حلقه وصل ارتباط با صنعت چاپ باشد. امیدوارم در شرایط جدیدی که ایجاد شده است، اقتصاد، فرهنگ و هنر قدم های ارزنده تری بردارند، چرا که کالاهایی که از ایران صادر شده و در واقع پشتوانه اقتصادی ایران بوده، عمدتاً در حوزه فرهنگ و هنر بوده است.

مسجدجامعی در پایان هشدار داد: مبادا برای تولید کالای ایران و چاپ آن به چین متوسل شویم و برای بسته بندی و چاپ به کشور دیگری مراجعه کنیم.

پیش از سخنرانی احمد مسجدجامعی محمد حسن فکری دبیر پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ گزارشی از این جشنواره ارائه کرد.

در این مراسم همچنین بیانیه هیئت کمیته انتخاب پیشکسوتان و کارآفرینان پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ قرائت شد که در آن با اشاره به انتخاب ۱۹۷ پیشکسوت، کارآفرین و صادر کننده از ۲۷ استان کشور، آمده بود این کمیته ۵ پیشکسوت را از استانهای مختلف و ۳ نفر را از تهران به همراه ۵ برگزیده کاآفرینی، نوآورینی و صادرات محصولات چاپی و جمعاً ۱۳ نفر را به عنوان منتخبین خود معرفی می کند.

در ادامه این مراسم و پس از قرائت بیانیه هیئت داوران پانزدهمین دوره مسابقات آثار چاپی این جشنواره، برگزیدگان این بخش معرفی شدند و سیمرغ، لوح تقدیر و جوایز خود را دریافت کردند.

پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ همچنین از زنده یاد حسین علی متین رضا پیشکسوت صنعت چاپ که به پدر صحافی نوین ایران مشهور است و همچنین علی طارمی راد که بیش از ۳ دهه در کسوت مدیرعامل شرکت چاپ افست فعالیت کرده است، پس از پخش کلیپ هایی درباره این دو پیشکسوت عرصه صنعت چاپ، طی مراسمی ویژه تقدیر کرد.