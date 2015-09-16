به گزارش خبرنگار مهر، پسر لاغر و ترکه‌ای اصفهان را باید یکی از بهترین‌های تاریخ فوتبال سپاهان و ایران دانست، کسی که وقتی حتی برای شش بازی به تیم برمی‌گردد می‌تواند سپاهان را قهرمان کند.

در واقع اگر از منظر فنی بخواهیم یک تفاوت میان ذوب آهن و سپاهان قائل شویم همین پسر لاغر و شکستنی است که پاس‌هایش را با خط کش ارسال می‌کند و هر چقدر بیشتر تحت فشار باشد انگار ریزتر پاس گل می‌دهد.

محرم اما کجاست؟ این باورپذیر نیست که همه مدیران سپاهان می‌گویند از او خبری ندارند، باورپذیر نیست که هیچکس نداند او کجاست؟ آنهم درحالی که رسول نویدکیا برادر محرم در همان باشگاه توپ می‌زند و می‌دود.

محرم ناشناس نیست که آب بشود و برود زیر زمین، او را می‌توان یافت، می‌توان رفت درب منزلش را کوبید، نه برای بازگشت که برای رونالدو و مسی هم نباید چنین کاری کرد، بلکه تنها برای طرح یک موضوع: چرا به باشگاه نمی‌آید؟

تخریب جایگاه محرم

نویدکیا آخرین روزهای فوتبالش به عنوان بازیکن را تجربه می‌کند، او امسال هم بازی کند، نهایتا سال بعد و یا چندماه بعدش باید ردای مربیگری را تن کند و در کنار سپاهان باشد اما موضوع این نیست، مسئله آن است که محرم باید شایعه‌ها را از خود دور کند و سپاهان هم باید تکلیف خود را بداند.

قبول زیاده خواهی‌های شایع شده از بازیکن با تجربه ای چون نوید‌کیا هم بعید است و هم بیشتر به نظر می‌رسد برای تخریب او باشد چرا که هیچ بازیکنی نمی‌تواند به باشگاهش دیکته کند که فلان بازیکن را نگه دارد یا کنار بگذارد و وقتی بازیکنی در این سطح به چنین عمل ناشایستی متهم می‌شود در میان مردم «مردم آنها نیستند که گرد آقایان ستاره حلقه می‌زنند و برای خوش آیند وی قربان صدقه اش می روند بلکه آنها هستند که از دور قضاوت واقعی خود را انجام می‌دهند» جایگاه خود را از دست می‌دهد.

گم شدن مرموز

سپاهان این روزها مسیرش را می رود و چون بازی‌ها را برده هنوز گرفتار دو دستگی روی سکو و یا شعار مردم برای محرم نوید‌کیا نشده است اما هر چه هست سپاهان گرفتار معضلی شده که هنوز راه برون رفت از آن را پیدا نکرده است.

در واقع قهر نویدکیا به اتفاقی مرموز در دیار نصف جهان تبدیل شده که هنوز کسی نمی داند اصل مشکل چیست تا بتواند آن را حل کند. در هر صورت هم سپاهان و هم نوید‌کیا میدانند که نظم تیمی عملکردی بسیار بالاتر از داشتن یک ستاره دارد، کما اینکه کی روش اتفاقا در همین پست وقتی نوید کیا را نداشت، جباری را هم خط زد و ایضا محمد نوری را اما همچنان جلو می‌رود و تیم خوبی هم در جام جهانی و جام ملت‌های آسیا داشت.

محرم خداحافطی می کند؟

یک گمانه زنی دیگر در مورد هافبک طراح و خلاق سپاهان این است که او قصد دارد برای همیشه فوتبال را کنار بگذارد و خداحافطی کند. او اگر قصد بازگشت را داشت تاکنون پای میز مذاکره با مسئولان باشگاه می نشست و یا حداقل پیغامی را برای آنها ارسال می کرد. با این حال هنوز به درستی مشخص نیست که این بازیکن برای آینده چه تصمیمی گرفته است.