به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری در مراسم امضای قرارداد بین گروه مالی گردشگری و گروه هتلداری اکور با مدیریت هتل‌های فرودگاه امام خمینی (ره)، اظهار داشت: تغییر در گفتمان و ادبیات ایران در فضای جهانی باعث تغییراتی در نگاه جهان به ایران شده است و شاهدیم که صنعت گردشگری مسیر تعالی را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری می‌تواند دغدغه‌های کشور را به نحو مطلوبی برطرف کند، افزود: صنعت گردشگری در افق چشم‌انداز سهم زیادی را از بازار به خود اختصاص داده است و در فضای پساتحریم، روزهای خوب و روشنی را در پیش رو دارد.

جهانگیری با بیان اینکه امروز پس از ۴۰ سال پیوند مشترک گروه ایرانی و فرانسوی آغاز شده است، اظهار داشت: گروه اکور در دوران تحریم‌ها هم به شریک ایرانی خود کمک و راه را برای دوران پساتحریم هموار کرد و امروز شاهد انعقاد تفاهمنامه و واگذاری رسمی هتل‌های چهار و پنج ستاره فرودگاه امام به این تیم فرانسوی هستیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم حضور این برند برتر، آغاز یک تحول بزرگ در صنعت گردشگری ما باشد، اظهار داشت: طراحی این هتل در مجموعه فرودگاه امام به عنوان طرح برتر شناخته شد و امیدواریم که با حمایت دولت از بخش خصوصی، زمینه ایجاد ده‌ها هزار تخت هتل مورد نیاز فراهم شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه ما در دوران تورم بالای ۴۰ درصد، این هتل را ساختیم، گفت: برآورد اولیه برای ساخت هتل که به وزارت راه ارائه دادیم، ۷۰ میلیارد تومان بود اما بیش از ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان برای ما هزینه داشت.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از هتل‌های جدید این فرودگاه با نام‌های NOVOTEL و IBIS توسط گروه بین‌المللی هتلداری اکور از مهر ۹۴ همزمان با روز جهانی جهانگردی آغاز خواهد شد، گفت: در حال حاضر گروه هتلداری اکور مدیریت ۷۱ هتل شامل ۱۷ هزار و ۳۰۰ اتاق را در خاورمیانه برعهده دارد.

در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه برای نخستین بار هتل‌های زنجیره‌ای وارد کشور شده است، افزود: نیاز ما در کشور بیش‌ از اینها است و امیدواریم که با حمایت بخش خصوصی، ساخت این هتل‌ها سرعت گیرد.

مسعود خوانساری با اشاره به جسارت مدیران که پس از ۳۵ سال ایران را به هتل‌های بین‌المللی مرتبط کردند، گفت: امروزه هتل‌های معروف خارجی در کشور حاضر شده‌اند و این اقدام در شرایط پساتحریم بسیار به موقع بوده است.

در ادامه رئیس هیات مدیره گروه بین‌المللی اکور فرانسه با اشاره به اینکه این هتل، سرمایه‌گذار و شریک خوبی برای رونق گردشگری در ایران است، گفت: ایران با تمدن غنی و کهنی که دارد، کشوری فوق‌العاده برای حضور گردشگران است و این دلیل خوبی است برای اینکه اطمینان داشته باشیم تا ۳۰ سال آینده این شرکت در ایران باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه این گروه با ۹۰ کشور جهان قرارداد دارد، افزود: در هر کشوری که این شرکت حضور پیدا می‌کند، حداقل ۲۵ سال فعالیت دارد.