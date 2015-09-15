روایت رسایی از جلسه امروز کمیسیون ویژه برجام

حمید رسایی در صفحه شخصی خود نوشت: امروز هم جلسه بررسی برجام برگزار شد که موضوع آن رسیدگی به وضعیت تحریمها با حضور آقای نهاوندیان و عراقچی بود. طبق معمول ابتدا تذکرات نمایندگان داده شد از جمله اینکه چرا برای جلسه امروز صدا و سیما حضور پیدا نکرده است! (برای همین نمی دانم این جلسه امشب در شبکه خبر پخش میشود یا نه)

یکی از سئوالاتی که من مطرح کردم این بود:

مقام معظم رهبری در آخرین بیانات خودشان می فرمایند: «اگر قرار است چهارچوب تحریمها حفظ شود، پس ما برای چه مذاکره کردیم، چرا این همه امتیاز دادیم و این کاملا مخالف علت حضور ما در مذاکرات است.» ایشان همچنان تاکید کردند: «اگر قرار است تحریمها تعلیق شود، ما هم باید اقداماتمان را تعلیق شود.» تاکید کردم اینهایی که گفتم، ادعاهای من نیست بلکه بیانات یک ناظر منصف و مطلع است. اما دو نکته اینجا قابل ملاحظه است:

گفتم: نکته اول اینکه بیان اول مقام معظم رهبری ناظر به مواضع مقامات آمریکایی است. (چون مسئولان ما که می گویند تحریمها ترک برداشته و چارچوب آن از بین رفته و قدرتها در برابر ما تعظیم کرده اند و ...) این در حقیقت اشکالی که بارها از طرف دولتمردان بیان شده را باطل می کند.

دولتمردان بارها بجای پاسخ به اشکالات منتقدان، گفته اند که چرا شما به جای سخن مسئولان داخلی خودتان، به ادعاهای مقامات آمریکایی استناد می کنید. خب، رهبری در اینجا به ادعاهای آنها استناد کرده کاملا هم طبیعی است چون آنها باید به این موضوع عمل کنند و وقتی نمی خواهند عمل کنند، پس ادعای مقامات داخلی _حتی اگر درست باشد_ تاثیری ندارد.

گفتم: اما بخش دوم بیانات رهبر انقلاب ناظر به سخنان مقامات خودمان است. ایشان می گویند اگر تحریمها تعلیق میشود، پس اقدامات ما هم باید تعلیق شود.

این سخن یعنی اقدامات ما در برجام تعلیقی نیست چون اگر تعلیقی بود که ایشان این را نمی گفت. اما بخش زیادی از اقدامات آنها همانطور که در متن برجام تصریح شده، تعلیقی است.

سئوالم این بود: با توجه به این مشکل مهم که رهبر انقلاب به آن اشاره کرده اند و با توجه به اینکه اقدامات آنها تعلیقی ولی اقدامات ما در برجام تعلیقی نیست، ما چگونه متن را اصلاح کنیم و به دولت کمک کنیم تا این اشکال مهم در برجام برطرف شود.

پاسخ عراقچی جالب بود: ایشان یکبار مجددا تمام سخنان رهبری را خواندند و بعد تاکید کردند که به آنها عمل کرده اند! و سپس یادآور شدند: وقتی آقا در باره بعد از برجام سخن می گویند یعنی ما از برجام عبور کرده ایم!

قانع شدیم، جالب است نه !