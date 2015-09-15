پروژه های منفعت زا در مازندران به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان، اظهار داشت: درزمینهٔ خرید خدمات آموزشی باید یک ارزیابی درست انجام تا دو سطح مدارس دولتی و غیرانتفاعی به هم نزدیک شود و عدالت اجتماعی به سمت مدارس دولتی پیش برود.

فلاح جلودار بابیان این‌که شاخصه‌های مختلفی باید ارزیابی شود افزود: وضعیت آموزشی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی به دلیل برخورداری دانش‌آموزان غیرانتفاعی از وضعیت مالی خاص باید به‌درستی مورد ارزیابی قرار گیرد و صلاحیت افراد هم سنجیده شود.

نماینده عالی دولت در مازندران تأکید کرد: مدارس و فعالیت‌های آموزشی در مرکز استان نباید فراموش شود و همه نسبت به مدیریت و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فعال باشند.

فلاح جلودار خواستار واگذاری پروژه‌های منفعت زا به بخش خصوصی شد و تصریح کرد: اساس ضوابط خاص و توزیع اعتبارات ۹۴ بر اساس این رویه باشد تا با بازگشایی مدارس آمادگی کامل داشته باشیم و کمک‌های لازم به آمورش و پرورش انجام شود.

مقام عالی دولت در استان بابیان این‌که ۵۰۰ هزار دانش‌آموز تحت آموزش هستند گفت: سال تحصیلی امسال باشکوه بیشتری بازگشایی شود.

وی میزان کمک خیرین را بیشتر از بخش دولتی اعلام کرد و افزود: حضور خیرین نه‌تنها در بخش مالی و تأمین هزینه‌ها بلکه در تصمیم سازی و مسائل تربیتی آموزش‌وپرورش لازم است.

فلاح جلودار، توجه به کودکان بازمانده از تحصیل، خدمات آموزشی به معلمان و برگزاری دوره‌های آمورشی، تلاش برای بالا بردن معیشت فرهنگیان و بالا بردن رتبه آموزشی، توزیع مناسب نیروی انسانی و کتب درسی را از مسائل مهم و موردتوجه آموزش‌وپرورش استان برشمرد.