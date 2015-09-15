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۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۵۸

شناسایی استعدادهای برتر دوره پیش دبستانی شروع می‌شود

شناسایی استعدادهای برتر دوره پیش دبستانی شروع می‌شود

مدیر کل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دوره پیش دبستانی و دبستانی شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز رخساره فضلی درجلسه توجیهی طرح «شهاب» که با حضور وزیر آموزش وپرورش و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهارکرد: اجرای طرح «شهاب» در راستای تربیت دانش آموزان و به معنای شکوفایی و استعداد است و از این منظر اجرای این طرح منطبق با سیاست های آموزش وپرورش است.

مدیر کل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه هدایت استعدادهای برتر در دوره ابتدایی دارای مفهومی «عام» است، تصریح کرد: دردوره ابتدایی شناسایی و هدایت استعداد به طور همزمان اتفاق می افتد یعنی معلم هم وظیفه شناسایی استعداد و هم هدایت آن را برعهده دارد و از این رو توجه به دوره ابتدایی درخصوص اجرای طرح «شهاب» بسیار مهم خواهد بود.

فضلی خاطرنشان کرد: دوره ابتدایی بستر مناسبی برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر را برای دوره های دیگر تحصیلی فراهم می کند.

کد مطلب 2916704
سیامک صدیقی

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