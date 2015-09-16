خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شمال غرب استان پهناور لرستان، شهرستانی بانام دلفان وجود دارد که سالیان سال لقب قطب تولید حبوبات استان و کشور را به خود اختصاص داده است.

منطقه‌ای که بیش از ۸۰ درصد از جمعیت ۱۴۷ هزارنفری آن به شغل کشاورزی و دام‌پروری مشغول هستند؛ شهرستانی که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی قرار دارد به‌گونه‌ای که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی را به بازار عرضه می‌کند.

حال ناخوش بخش کشاورزی دلفان

چند سالی است که خشک‌سالی‌های پی‌درپی و سرمازدگی و یخبندان حال‌وروز کشاورزی و باغات این شهرستان را ناخوش کرده و به تعبیری دیگر باید گفت اقتصاد این منطقه که وابسته به تولید محصولات کشاورزی است را فلج کرده و دیگر نای نفس کشیدن ندارد.

ادامه این روند علاوه بر اینکه موجب کاهش بسیار چشمگیری در تولید محصولات زراعی و باغات این شهرستان شده باعث بیکاری تعداد زیادی از مردم این منطقه که رتبه نخست بیکاری را نیز در استان دارا است می‌شود و این امر به یک فاجعه و بحران در این شهرستان محروم تبدیل خواهد شد.

متأسفانه از ۱۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان تنها ۲۰ هزار هکتار به‌صورت آبی کاشت می‌شود و مابقی آن به‌صورت دیم و سنتی بوده و بااین‌وجود خشک‌سالی‌ها و سرما و یخبندان سال‌های اخیر ضربات سنگینی به تولید محصولات کشاورزی و باغی این منطقه وارد کرده است.

کشاورزی دلفان یخ کرد!

پس از چند سال خشک‌سالی پی‌درپی بارش‌های خوب ابتدای سال زراعی گذشته نوید یک کشاورزی پررونق را در این شهرستان می‌داد اما حادثه کاهش ناگهانی دمای هوا و سرمازدگی بی‌سابقه در اوایل اردیبهشت سال جاری، بسیاری از مزارع و باغات این شهرستان را دچار خسارات جدی و امیدهای کشاورزان زحمتکش این دیار را که برای انجام امورات کشاورزی وام‌های متعددی را دریافت کرده‌اند را به یاس و ناامیدی تبدیل کرد.

حاصل دسترنج یک‌ساله کشاورزان و باغداران زحمتکش این شهرستان که با هزاران مشکل مشغول به فعالیت‌های کاشت و نگهداری از محصولات خود بودند تا لقمه نان حلالی را برای خود و خانواده تهیه کنند یا خشک‌سالی و بحران کم‌آبی و یا سرما و یخبندان از بین می‌برد و این در حالی است که کشاورزان خسارت‌دیده با این وضعیت توان پرداخت وام‌هایی را که برای خرید بذر و ... دریافت کرده‌اند ندارند و این امر نیز مشکلات فراوانی را برای آن‌ها به وجود آورده استو

لزوم همکاری دولت و بانک‌ها برای جبران خسارت کشاورزان

کشاورزان دلفانی می‌گویند: تنها منبع درآمدی ما در این منطقه کشاورزی است به‌طوری‌که خرج و مخارج زندگی و امرارمعاش ما از این راه به دست می‌آید و در غیر این صورت ما نیز مجبور هستیم برای معیشت زندگی به شهرهای بزرگ کشور برای انجام کارگری مهاجرت کنیم که این امر نیز علاوه بر اینکه موجب دوری از خانواده‌هایمان می‌شود معضلات اجتماعی نیز با خود به همراه دارد.

آن‌ها معتقدند کشاورزان سرمایه‌ای عظیم برای شکوفا شدن اقتصاد پایدار هر منطقه به شمار می‌رود که توجه نکردن به خواسته‌های این قشر از جامعه زمینه‌ساز بروز بسیاری از مشکلات خواهد شد.

کشاورزان دلفانی می‌افزایند: تمدید وام‌های کشاورزی و در اختیار گذاشتن تسهیلات ویژه و کم‌بهره برای خرید تجهیزات و تبدیل کاشت سنتی به کشاورزی مکانیزه از حداقل خواسته‌های کشاورزان است که دولت باید با نگاه ویژه‌ای به این قشر تولیدکننده نگاه کند و تلاش خود را برای جبران خسارت و افزایش تولید سایر محصولات کشاورزی و باغی به کار ببرد.

وقتی دسترنج کشاورزان هیچ می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان نیز دراین‌باره می‌گوید: متأسفانه طی سال زراعی جاری باوجوداینکه بارش‌های خوبی و انتظار سالی پررونق را داشتیم بروز سرمای بی‌سابقه در ابتدای سال خسارات فراوانی به کشاورزان این منطقه وارد کرد به‌طوری‌که ۱۰۰ درصد باغات و در سایر محصولات زراعی ۳۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت جدی وارد شد و این موضوع به یک بحران جدید در این شهرستان تبدیل‌شده است.

فرشاد بابایی با تأکید بر اینکه پس از بروز سرما و یخبندان در ابتدای سال جاری شاهد بارندگی موثری نبودیم ادامه می دهد: این امر باعث تشدید خسارت در مزارع به‌خصوص غلات و حبوبات شد.

وی می‌گوید: با توجه به بارش‌های نسبتاً خوبی که قبل از بروز این حادثه صورت گرفت انتظار و پیش‌بینی بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع محصولات بود که متأسفانه کمتر از ۲۰ درصد این پیش‌بینی محقق شد.

کشاورزان توان پرداخت وام‌های خود را ندارند

بابایی پایه اقتصاد دلفان را تولید محصولات کشاورزی و دام‌پروری برشمرده و می‌افزاید: خسارت‌های سال‌های گذشته به‌ویژه امسال کشاورزان این منطقه را با مشکلی جدی مواجه کرده است و توان پرداخت تسهیلات خود را ندارند و انتظار می‌رود دولت در این خصوص توجه ویژه‌ای به کشاورزان خسارت‌دیده انجام دهد.

فرماندار دلفان نیز دراین‌باره می‌گوید: به دنبال خشک‌سالی‌هایی سال‌های گذشته در حوزه این شهرستان به‌خصوص سرمازدگی که در ابتدای سال باعث خسارت جدی به کشاورزان شد بر اساس بندهای د و ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری و مصوبه آئین‌نامه هیئت دولت برای کمک به کشاورزان خسارت‌دیده و حمایت از بخش کشاورزی منطقه کمیته حمایت و تسهیل وام‌ها و تسهیلات کشاورزی تشکیل‌شده است.

امید فرماندار برای کشاورزان ناامید

جعفر طولانی می‌افزاید: در این جلسه مصوب شد به مدت سه سال همه وام‌های کشاورزان خسارت‌دیده در زیر بخش‌های کشاورزی تمدید شود که لیست و مشخصات و اسامی این افراد نیز از طریق بانک‌های عامل تهیه‌شده و از طریق جهاد کشاورزی به سلسله‌مراتب ابلاغ خواهد شد که امیدواریم بتوانیم با این اقدام کمکی به کشاورزان کرده باشیم.

به‌هرحال امیدواریم مسئولان استان با در نظر گرفتن نرخ بالای بیکاری در این شهرستان محروم و اینکه اقتصاد این منطقه وابسته به کشاورزی و دام‌پروری است نگاهی ویژه به این شهرستان داشته باشند و با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات روزبه بخش کشاورزی و دام‌پروری شاهد تبدیل اراضی دیم به آبی و رشد و شکوفایی این بخش در دلفان باشیم..

شهرستان دلفان با دو هزار و ۷۴۰ کیلومترمربع مساحت در شمال غربی استان لرستان و در همسایگی استان‌های همدان و کرمانشاه قرارگرفته است.