خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شهرستان اهر همانند بسیاری از شهرستان‌های کشور افراد دارای بیماری‌های خاص ازجمله ام‌اس، تالاسمی، دیابت، فشارخون، کلیوی، کانسری، هموفیلی، سرطان و غیره دارد که برخی از این افراد به دلیل نبود آگاهی و سهل‌انگاری به بیماری‌های طاقت‌فرسا و پرهزینه مبتلا شده‌اند.

متأسفانه برخی از این بیماری‌ها قابل‌درمان نبوده و یا خیلی هزینه‌بر است که بیماران دارای ضعف مالی توان تهیه داروهای گران‌قیمت را ندارند و بعضی از این بیماران به خاطر کمبود امکانات پزشکی متحمل رنج‌های بسیاری می‌شوند.

اگر کمی به آمارهای بیماران خاص توجه کنیم شاهد افزایش تعداد بیماران صعب‌العلاج که حقیقتاً درمان قطعی نیز ندارند خواهیم بود و این امر کمی به علت کم‌توجهی به‌سلامتی و دیگری کمبود امکانات پزشکی و نبود کمک‌هزینه برای درمان قطعی بیماری است.

به گفته مسئولان اهر یکی از مشکلات اساسی این شهرستان فرسوده و کم بودن تجهیزات پزشکی است که باعث ایجاد خلل در ارائه خدمات درمانی برای بیمارانی با بیماری‌های خاص شده و شاید حتی برخی اوقات منجر به وقوع حوادث ناگواری نیز شود.

البته باید خیران و انجمن‌های حمایتی به این نکته توجه داشته باشند که بیمارانی هستند که هر روز با مراجعه به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها دنبال سلامتی خود هستند ولی با دیدن نسخه داروهای گران‌قیمت از درمان منصرف می‌شوند و در نهایت طولی نمی‌کشد که بیمار به پایان زندگی خود می‌رسد.

از ۱۲ دستگاه درمان بیماران دیالیزی ۶ دستگاه ازکارافتاده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات چشمگیری برای تأمین نیازهای ضروری بیماران خاص در شهرستان اهر انجام‌شده است.

علیرضا حسینیه به مشکلات بیماران خاص نیز اشاره کرد و گفت: طی آخرین آمار به‌دست‌آمده نزدیک به ۶۰ بیمار دیالیزی در اهر شناسایی‌شده که برای این تعداد بیمار تنها هشت دستگاه و تخت فعال در بیمارستان باقرالعلوم اهر وجود دارد.

وی افزود: البته تعداد تخت‌های درمان بیماران دیالیزی ۱۲ مورد بوده که از این تعداد شش دستگاه فرسوده و ازکارافتاده است و ما در این مورد مشکل‌داریم.

حسینیه بابیان اینکه دو دستگاه طی سال گذشته برای بیمارستان اهر تأمین‌شده است، اضافه کرد: امکانات بیمارستان باقرالعلوم باوجود پذیرش بیماران از شهرستان‌های اهر، ورزقان، هریس، کلیبر، هوراند و خدا آفرین جوابگوی همه بیماران نیست.

وی نبود امکانات کافی را یکی از مشکلات اصلی بیماران خاص در شهرستان اهر دانست و بیان کرد: استفاده بیش‌ازحد از دستگاه‌های پزشکی باعث کاهش طول عمر این تجهیزات شده که متأسفانه باوجود استفاده ۲۴ ساعته از امکانات بیماران برای درمان خود به مرکز استان مراجعه می‌کنند.

حسینیه اظهار کرد: علاوه بر اینکه اهالی منطقه ارسباران به بیمارستان اهر مراجعه می‌کنند همچنین مسافران و گردشگران نیز امکانات و تجهیزات را مورداستفاده قرار می‌دهند که این امر باعث ایجاد خلل و عدم پاسخگویی مناسب برای بیماران می‌شود.

درمان ۶۰۰ جلسه‌ای بیماران دیالیزی طی یک ماه در تنها بیمارستان اهر

مسئول داروخانه بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه شهرستان اهر در رسیدگی به امور بیماران دیالیز، ام‌اس، هموفیلی، تالاسمی و بیماران کانسری در بین شهرستان‌های آذربایجان شرقی پیش‌قدم بوده است.

علیرضا عبدالهیان با اشاره به اینکه سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی توزیع داروهای بیماران خاص در تبریز بود، اظهار داشت: باوجوداین سیاست‌گذاری اولین شهرستانی که داروهای بیماران را توزیع می‌کرد شهرستان اهر بود.

وی اضافه کرد: متأسفانه امروزه تعداد بیماران خاص در این شهرستان روبه افزایش است و امکانات موجود در بیمارستان پاسخگوی نیازهای بیماران منطقه نبوده و طی هرماه ۶۰۰ جلسه بیماران دیالیزی، درمان و مراقبت می‌شوند.

مسئول داروخانه بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر بابیان اینکه کارکنان بخش دیالیز به‌طور ۲۴ ساعته مشغول به درمان بیماران هستند، تصریح کرد: تعداد دستگاه‌های فعال در این بخش اندک و ناچیز بوده که برخی اوقات به دلیل خراب بودن دستگاه‌ها باعث عدم رضایت بیماران می‌شود.

عبدالهیان به کمبود امکانات برای درمان بیماران خاص در شهرستان اهر نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۵۳ نفر بیمار ام‌اس، هموفیلی ۲۲ نفر و ۳ نفر مبتلابه بیماری تالاسمی در این شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۱۰ نفر بیمار کانسری از داروخانه‌های اهر دارو تهیه می‌کنند، بیان داشت: در خصوص تأمین داروهای بیماران خاص در اهر هیچ‌گونه مشکلی نداریم.

شمار مبتلایان به بیماری‌های خاص در اهر رو به افزایش است

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان اهر نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: حفظ سلامتی انسان برای مقابله با افزایش بیماری‌های خاص ضروری است.

محمد فتحی با اشاره به اینکه ۱۳۹ نفر بیمار کلیوی تحت پوشش انجمن در شهرستان اهر هستند، افزود: از کل این تعداد ۷۵ نفر دیالیزی، ۱۳ نفر صفادی و ۵۱ نفر پیوند کلیوی‌ای از شهرستان‌های منطقه ارسباران تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرارگرفته‌اند.

وی بابیان اینکه انجمن ازنظر حمایتی هیچ‌گونه مقررات و محدودیتی ندارد، ادامه داد: هر قدری که انجمن توان مالی داشته باشد از تمامی بیماران حمایت خواهد کرد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان اهر اضافه کرد: حمایت از بیماران تنها وابسته به انجمن نیست بلکه مشارکت و کمک‌های خیرین در این زمینه بسیار مهم و ضروری است.

فتحی تصریح کرد: بیمارانی که خاص هستند نباید به بیماری آنفولانزا مبتلا شوند، متأسفانه در صورت مبتلا شدن به این بیماری واکسن برای درمان آن‌ها در اهر وجود ندارد.

وی ضمن اشاره به اینکه امکانات و تجهیزات پزشکی شهرستان اهر برابر استاندارهای کشوری و جهانی مطابقت یابد تا نقاط ضعف و قوت شناسایی شود، اظهار داشت: باوجود تعداد کم دستگاه‌های پزشکی شمار مبتلایان به بیماری‌های خاص در اهر روبه افزایش است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان اهر در پایان یادآور شد: منشأ تمامی بیماری‌ها از وجود فشارخون و دیابت است و بایستی تجهیزات و امکانات پزشکی برای درمان بیماران افزایش یابد.

پرداخت بیش از ۷۳۶ میلیون تومان برای درمان بیماران خاص در اهر

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان اهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون ۱۴ نفر بیمار هموفیلی با ۱۶۶ سند بیش از ۹۶ میلیون تومان هزینه برای ارائه کارت ویژه بیماران خاص طی سال گذشته پرداخت‌شده است.

محمد نادری فرد ادامه داد: ۲۵ مورد کارت هوشمند برای بیماران دیالیزی با هزینه ۱۷۲ میلیون تومان، ۵ مورد بیمار تالاسمی، پیوند کلیه ۱۵ نفر و ام‌اس ۴۸ نفر از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به اینکه تعداد بیماران ام‌اس نسبت به سال‌های گذشته افزایش‌یافته است، افزود: درمجموع بیمه سلامت طی سال گذشته بیش از ۷۳۶ میلیون تومان برای درمان بیماران خاص هزینه پرداخت‌شده است.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان اهر همچنین گفت: رسیدگی به مشکلات درمانی و یا تمدید کارت و دفترچه‌های بیمه بدون اتلاف وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

وجود بیش از ۴ هزار بیمار دیابتی در اهر

رئیس انجمن بیماران دیابتی شهرستان اهر نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: انجمن بیماران دیابتی در سال ۹۰ با همکاری پزشکان متخصص و بدون اعتبار و وابستگی دولتی فعالیت خود را آغاز کرده که تنها برای حمایت از بیماران مردم و خیرین مشارکت می‌کنند.

محمود مرده کتانی با انتقاد از اینکه طی سال‌های گذشته مردم از این انجمن استقبال نکرده‌اند، افزود: بخشی از کارکنان آموزش‌وپرورش در راستای تأمین هزینه‌های بیماران دیابتی کمک‌های مالی خود را به‌حساب واریز کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر کارکنان ادارات و مردم بخش کوچکی از درآمد خود را برای درمان بیماران دیابتی اختصاص دهند قطعاً هیچ‌یک از بیماران از خدمات درمانی بی‌نصیب نخواهند ماند.

رئیس انجمن بیماران دیابتی شهرستان اهر با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ نفر بیمار دیابتی در انجمن بیماران دیابت اهر عضو هستند، اضافه کرد: باوجوداینکه بیش از ۴ هزار نفر بیمار دیابتی در اهر وجود دارد ولی تاکنون ۶۰۰ نفر برای عضویت در انجمن ثبت‌نام کرده و از خدمات کمک‌هزینه درمانی بهره‌مند می‌شوند.

مرده کتانی از افزایش تعداد بیماران دیابتی در شهرستان اهر خبر داد و گفت: به‌طوری‌که اکثر مردم مبتلابه این بیماری هستند و انجمن از عموم مردم تقاضا دارد تا در صورت ابتلا به بیماری دیابت با مراجعه به آزمایشگاه‌ها از خطرات پیشگیری کنند.

درمانگاه تخصصی بیماران خاص در شهرستان اهر احداث شود

معاون فرماندار اهر نیز در خصوص مشکلات انجمن‌های خیریه حمایت از بیماران خاص به خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه تاکنون هیئت نظارت بر انجمن‌های خیریه حمایت از بیماران خاص در شهرستان اهر تشکیل نیافته است.

مدد سمندری بابیان اینکه باید از فعالیت انجمن‌های خیریه غیرمجاز و بدون مجوز جلوگیری شود، ادامه داد: برخی از خیریه‌های غیرمجاز اقدام به جمع‌آوری کمک‌های نقدی می‌کنند که معلوم نیست این کمک‌ها برای کجا و چه کسانی هزینه می‌شود.

وی به مشارکت‌های مردمی در خصوص تأمین هزینه‌های درمانی بیماران نیز اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی کانون ارسبارانی‌های مقیم تبریز و تهران که از اهالی منطقه ارسباران هستند بااطلاع از تشکیل انجمن‌های خیریه شهرستان اهر کمک‌های چشمگیری خواهند کرد.

معاون فرماندار اهر احداث درمانگاه تخصصی بیماران خاص را یکی از ضروری‌ترین نیازهای منطقه ارسباران دانست و اظهار داشت: بیمارانی که تاکنون ازنظر کمبود امکانات پزشکی رنج می‌برند با راه‌اندازی درمانگاه تخصصی بخش اعظمی از مشکلات آنها رفع می‌شود.

توان کمک بهزیستی برای درمان بیماران خاص تنها ۵ میلیون ریال در سال است

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه دو بیمار خاص تحت پوشش بهزیستی بود یکی از آن‌ها فوت و دیگری برای درمان به تهران مهاجرت کرده است.

لیلی اکبرزاده افزود: با توجه به اینکه مشارکت‌های مردمی برای تأمین نیازهای افراد تحت حمایت بهزیستی تعریف خاصی ندارد و برای کمک به بیماران با مبالغ ناچیز کمک چندانی نمی‌توان کرد.

وی به بیماران ام‌اس تحت پوشش اداره بهزیستی اهر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بهزیستی تنها از کسانی که براثر بیماری‌ام اس منجر به معلولیت شده اند، توان حمایت دارد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر بابیان اینکه درمان بیماری‌ ام اس بسیار پرهزینه است، اضافه کرد: به افراد مبتلابه این بیماری، بهزیستی فقط سالانه ۵ میلیون ریال کمک‌هزینه درمان پرداخت می‌شود.

تجهیز بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر بخشی از نیازهای پزشکی برای درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج را رفع می‌کند که امیدواریم هرچه زودتر شاهد تجهیز این بیمارستان به دستگاه‌های جدید درمان بیماران خاص باشیم.

خبرنگار: علی دایلاری