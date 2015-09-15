سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه های غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیکلای ملادیتوف فرستاده سازملل به خاورمیانه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: سازمان ملل درخواست خود از مصر و اسرائیل را بار دیگر مطرح می کند و خواستار لغو کامل محدودیت ها برای گذرگاه های غزه طبق قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت است.

قطعنامه ۱۸۶۰ که در سال ۲۰۰۹ توسط شورای امنیت صادر شده است، بر توقف فوری حملات میان اسرائیل و جنبش حماس و افزایش تلاش ها برای ایجاد مقدمات امنیتی در غزه به منظور نحقق آتش بس دائمی و تضمین گشایش همیشگی گذرگاه ها، تاکید می کند.

ملادینوف در ادامه اظهارات خود از کشورها و نهادهای کمک کننده به غزه تسریع در برآورده ساختن نیازهای مالی این منطقه را خواستار شد. وی ضمن ابراز نگرانی عمیق از رفتارهای خشونت آمیز و درگیری های مستمر در اطراف شهر قدیمی قدس اشغالی، طرف های مسئول را به دوری از رفتارها و اظهارات تحریک آمیز فراخواند.

فرستاده سازمان ملل به خاورمیانه گفت که بان کی مون دبیر کل این سازمان، ۳۰ سپتامبر برای بررسی تلاش های منطقه ای و بین المللی برای از سرگیری مذاکرات میان فلسطینیان و اسرائیلی ها، ریاست نشست کمیته چهار جانبه بین المللی صلح را بر عهده می گیرد.