بحران سوریه؛ محور گفتگوی روحانی و اولاند در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه گفت کشورش در ماه نوامبر میزبان «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران خواهد بود.

وی با اعلام این مطلب در نشست پارلمان فرانسه، گفتگو در مورد راه حل بحران سوریه را از جمله محورهای گفتگوی روسای جمهوری ایران و فرانسه عنوان کرد. بر این اساس روحانی دعوت همتای فرانسوی خود برای سفر به این کشور را پذیرفته و در تاریخ مذکور راهی پاریس می شود.

بر این اساس در پی توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ زمینه خوبی برای همکاری در راستای حل بحران های منطقه از جمله بحران سوریه فراهم شده است. گفتنی است این نخستین دیدار روسای جمهوری ایران و فرانسه طی ۱۶ سال اخیر به شمار می رود.

گفتنی است «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه در سفر اوایل مرداد خود به تهران از رئیس جمهوری ایران برای سفر به کشورش دعوت به عمل آورد. روحانی نیز با تشکر از دعوت رئیس جمهوری فرانسه گفت: روابط اقتصادی میان ایران، فرانسه و اروپا به غیر از منافع مشترک تأثیر بسزایی در مستحکم‌ کردن و همکاری‌ها در زمینه توافقات دارد، زیرا روابط دوستانه ما در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و علمی بهترین تضمین برای همکاری‌ها را بوجود می‌آورد.