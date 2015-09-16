سرعت غیر مجاز جان ۴ کرمانشاهی را گرفت

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر تصادف یک دستگاه سواری ۲۰۶ با یک دستگاه پژو پارس در محور اسلام آباد غرب به گیلانغرب در استان کرمانشاه ۴ نفر کشته و ۲ نفر نیز به شدت زخمی شدند.

وی مسیر خودروی ۲۰۶ را اسلام آباد غرب به سمت گیلانغرب و مسیر خودوری پژو پارس را گیلانغرب به سمت اسلام آباد غرب عنوان کرد و افزود: مقصر حادثه خودروی ۲۰۶ بود که بر اثر سرعت غیر مجاز به سمت راست جاده منحرف و با خودوری دیگر برخورد می‌کند.

سرهنگ مرادی سبقت و سرعت غیر مجاز را ۲ تخلف عمده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه عنوان و اظهار کرد: رعایت قوانین و مقرررات راهنمایی و رانندگی شهروندان را از این گونه حوادث ناگوار مصون می‌دارد.