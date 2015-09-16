  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۲۸

در محور اسلام آباد - گیلانغرب؛

سرعت غیر مجاز جان ۴ کرمانشاهی را گرفت

سرعت غیر مجاز جان ۴ کرمانشاهی را گرفت

کرمانشاه- فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: برخورد ۲ دستگاه سواری پژو در محور اسلام آباد غرب به گیلانغرب ۴ کشته و ۲ زخمی بر جای گذاشت.

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر تصادف یک دستگاه سواری ۲۰۶ با یک دستگاه پژو پارس در محور اسلام آباد غرب به گیلانغرب در استان کرمانشاه ۴ نفر کشته و ۲ نفر نیز به شدت زخمی شدند.

وی مسیر خودروی ۲۰۶ را اسلام آباد غرب به سمت گیلانغرب و مسیر خودوری پژو پارس را گیلانغرب به سمت اسلام آباد غرب عنوان کرد و افزود: مقصر حادثه خودروی ۲۰۶ بود که بر اثر سرعت غیر مجاز به سمت راست جاده منحرف و با خودوری دیگر برخورد می‌کند.

سرهنگ مرادی سبقت و سرعت غیر مجاز را ۲ تخلف عمده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه عنوان و اظهار کرد: رعایت قوانین و مقرررات راهنمایی و رانندگی شهروندان را از این گونه حوادث ناگوار مصون می‌دارد.

کد مطلب 2916781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عزیزمامی ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جاده ها را استاندارد کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها