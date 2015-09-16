به گزارش خبرنگار مهر، سینا عشوری شامگاه سهشنبه پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی درباره این مسابقه اظهار داشت: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در دیدار مقابل سپاهان عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت اما نتوانست از موقعیتهای خود استفاده کند.
وی افزود: ما تلاش بسیاری کردیم و در موقعیتهای مختلف به دنبال گلزنی بودیم اما متأسفانه از تلاش خود نتیجه نگرفتیم و در نهایت به تساوی رسیدیم.
هافبک تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه هدف ما کسب برتری در مسابقات آینده است، بیان داشت: ما باید تلاش کنیم که در مسابقات آینده با دوندگی بیشتر، به نتایج بهتری برسیم تا جایگاه خود را در جدول ردهبندی ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه هواداران تراکتورسازی همواره از این تیم حمایت کردهاند، گفت: ما باید پاسخ حمایت هواداران تراکتورسازی را با پیروزیهای آینده و نزدیک شدن به صدر جدول بدهیم.
عشوری با اشاره به بازی آینده تراکتورسازی مقابل صبای قم اضافه کرد: صبا با حضور علی دایی، تیم بسیار خوبی به شمار میرود و بدون شک ما کار بسیار سختی مقابل این تیم خواهیم داشت.
وی افزود: اما با این حال، در این مسابقه بدون شک به دنبال کسب پیروزی هستیم تا از این طریق، به مرحله بعد مسابقات جام حذفی نیز صعود کنیم.
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