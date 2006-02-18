خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : هنر حاصل ذوق، حس زيباشناختي هنرمند، تجربه ‌ها و آموخته‌ هاي اوست. هنرمند در اين مسير، در تعامل با هنر و دانش اقوام و ملل ديگر، بر غناي تجربه خود مي ‌افزايد و افق ديد خويش را مي‌ گستراند و از اين رهگذر آثار و انديشه ‌هاي هنري به منصه ظهور مي‌ رسد و ميراث هنري شكل مي ‌‌گيرد.

اين ميراث هنري جلوه تلاش هنرمندان، انديشمندان و انسانهايي است كه در آفرينش اثري زيبا سهم داشته ‌اند. در واقع، آنچه به منزله دست ‌ساخته ‌اي انساني در قالب بنايي عظيم، مجسمه‌ اي زيبا، تابلو نقاشي ‌اي چشم‌ نواز و خطوط اسرارآميز خود نمايي مي‌ كند، تحت‌ تأثير انگاره ‌ها و انديشه ‌هاي رايج در تمدنهاي گوناگون بشري است. مهم آن است كه اين ميراث شناخته شود و ابعاد گوناگون هنري، فلسفي، تاريخي، جامعه ‌شناختي، انسان ‌شناختي و... آن تحليل و بررسي شود.

با توجه به اينكه آداب نقد معماري همواره در هاله‌ اي از ابهام و پيچيدگي قرار داشته و اين مسئله خود، هم علت و هم معلول عُزلت و گوشه‌ نشيني آن در عرصه تحقيق و پژوهش بوده است، انتشارات فرهنگستان هنر به ترجمه و نشر كتاب حاضر، كه از معدود منابعي است كه مستقيماً به حوزه نقد معماري پرداخته، اقدام كرده است.

اين كتاب ضمن ارايه تصويري روشن از صور نقد آثار معماري با معرفي و دسته ‌بندي روشهاي متداول آن، ايجاد خودآگاهي نسبت به چگونگي استفاده از نقد در مباحث نقادانه معماري را به دنبال داشته و با پديد آوردن معرفتي مشترك ميان منتقدان و معماران، از ابهام گفتگوهاي ميان آنها پرده برمي‌ دارد.

كتاب‌ "معماري‌ و انديشه‌ نقادانه"، حاصل‌ تحقيقاتي‌ است‌ كه وين‌ اَتو، به‌ منظور ارائه‌ يك‌ برنامه‌ درسي‌ براي‌ دانشجويان‌ دوره كارشناسي‌ معماري‌ دانشگاه‌ ويسكانسين، در حوزه‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ نقد معماري، آغاز كرد و همين‌ تحقيقات‌ بعدها به‌ برنامه‌ آموزشي‌ دوره‌ دكتري‌ در مدرسه‌ عالي‌ يونيون‌ تبديل‌ شد. برخي‌ ديگر از كتابهايي‌ كه‌ وين‌ اتو مستقيماً‌ تأليف‌ كرده‌ يا به‌ نوعي‌ با مؤ‌لفين‌ آنها همكاري‌ داشته، عبارتند از: خط‌ آسمان: ادراك‌ و ايجاد محيطهاي‌ شهري، شهرسازي‌ در امريكا: عوامل‌ مؤ‌ثر در طراحي‌ شهرها (همكار مؤ‌لف: دان‌ لوگان)، معماري‌ بومي‌ ريكاردو لگورتا (معمار مكزيكي).

اين كتاب از هشت‌ قسمت‌ تشكيل‌ شده‌ است. قسمت‌ اول‌ با عنوان‌ پيشگفتار به‌ بيان‌ قصد و نيت‌ مؤ‌لف‌ از انجام‌ چنين‌ تحقيقي‌ پرداخته، از حد يك‌ پيش‌ گفتار معمول‌ تشريفاتي‌ فراتر رفته‌ و در حقيقت، فرضيه مؤ‌لف‌ را آشكار مي ‌سازد. قسمتهايي‌ كه‌ در پي‌ اين‌ "پيش ‌گفتار مقدمه ‌مانند" مي ‌آيد، فصول‌ هفتگانه‌ و اصلي‌ كتاب‌ را تشكيل‌ مي ‌دهد.

هدف‌ و مقصد اصلي‌ كتاب‌ در اين‌ پيش‌ گفتار، ارائه‌ تعريفي‌ جامع‌ و فراگير از نقد است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ هر نوع‌ واكنش‌ مخاطب‌ در برابر محيط‌ فيزيكي مصنوع، نقد قلمداد مي ‌شود. از جمله‌ موارد ديگري‌ كه‌ در اين‌ قسمت‌ به‌ آنها پرداخته‌ شده‌ مي ‌توان‌ از ضرورت‌ ارتقاي‌ نقد به‌ منظور ارائه‌ راه‌ حل‌ براي‌ آينده، شناسايي‌ شيوه‌هاي‌ نقد معماري‌ مستقل‌ از وجه‌ ادبي‌ نقد و بالأخره‌ آرزوي‌ دستيابي‌ به‌ نقدي‌ آينده ‌نگر نام‌ برد. به‌ نظر مي‌رسد آرزوي‌ دستيابي‌ به‌ نقدي‌ آينده ‌نگر، مهم‌ ترين‌ مسئله‌ اي‌ بوده‌ كه‌ نويسنده‌ كتاب‌ را متوجه‌ خود كرده‌ و او را واداشته‌ تا چنين‌ تحقيقي‌ را صورت‌ دهد.

عناوين فصول كتاب عبارتند از: فصل اول : نقد؛ فصل دوم : نقد معياري؛ فصل سوم : نقد تفسيري؛ فصل چهارم : نقد توصيفي، نقد تشريحي، نقد زندگينامه ‌اي، نقد زمينه ‌اي؛ فصل پنجم : بلاغت زبان نقد؛ فصل ششم : عرصه‌ هاي حضور نقد؛ فصل هفتم : پايان نقد.