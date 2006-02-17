  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۳

وزير دفاع روسيه:

تنها با اجازه اسرائيل تسليحات به فلسطينيان خواهيم فروخت

وزير دفاع روسيه امروز اعلام كرد : تنها با اجازه اسرائيل به قول خود براي تحويل تجهيزات نظامي روسيه به تشكيلات خودگردان فلسطين عمل خواهيم كرد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرگئي ايوانف در گفتگو با خبرگزاري اينترفاكس اظهارداشت كه تحويل تجهيزات نظامي روسيه به فلسطين تنها در صورت اجازه اسرائيل و از طريق خاكش مي تواند روي دهد .

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه سال گذشته طي ديدار از اراضي اشغالي فلسطين قول داده بود تا براي تقويت توان نظامي نيروهاي امنيتي فلسطين كمك كند .

روز گذشته ژنرال يوري بايويوسكي BaluiyevskyYury رئيس ستاد مشترك ارتش روسيه اعلام كرد كه مسكو آماده تحويل دو فروند هليكوپتر Mi-17 براي استفاده مقامات فلسطيني و بيش از 50 نفربر زرهي به تشكيلات خودگردان فلسطين است .

اين در حالي است كه خليل ابوليلا عضو پارلمان حماس روز گذشته تاييد كرد كه حماس يك دعوتنامه رسمي از روسيه براي ديداراز مسكو دريافت كرده است .

رژيم صهيونيستي با اعلام مخالفت شديد خود با سفر هيئت حماس به روسيه از مقامات اين كشور به خاطر دعوت از رهبران حماس به شدت انتقاد كرده است.

کد خبر 291683

