به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه ای نماینده استان همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت جشنواره فیلمهای نوجوانان گفت: اگر قرار است جشنواره فیلمهای نوجوانان هر سال با گامی رو به جلو حرکت کند باید برنامه جامعی برای آن طراحی کرد و آنچه در برگزاری این جشنواره اهمیت دارد، برنامهریزی و اهدافی است که برای آن پیشبینی شده است.
وی با تاکید بر برنامهریزی هدفمند در برگزاری جشنواره فیلمهای نوجوانان توضیح داد: برای دستیابی به این هدف باید از صاحبنظران مطرح در عرصههای فرهنگی استفاده شود تا از آثار منطبق با ارزشهای ایرانی و اسلامی بهره بیشتری ببریم. همچنین برنامه ریزی اجرایی این جشنواره باید به گونهای باشد که ضمن ایجاد شور و نشاط در بین کودکان و نوجوانان، پیامهای مثبتی را به این قشر منتقل کند.
کارخانهای با بیان اینکه اذهان کودکان و نوجوانان چون لوحی نانوشته است، تاکید کرد: هر اثر ارزشمندی که در این جشنواره اکران میشود در اذهان آنها نقش بسته و ماندگار میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی برگزاری رویدادهای فرهنگی متنوع ویژه کودکان و نوجوانان در همدان را مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان برگزاری این جشنواره دانست و گفت: با دعوت از صاحبنظران در امر برنامهریزی جامع جشنواره، میتوان شاهد اقدامات خوبی بود.
کارخانه ای با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را برای ارتقای استان همدان در برگزاری رویدادهای بینالمللی فرهنگی به کار بریم، گفت: این اقدامات در توسعه گردشگری همدان نیز نقش مهمی دارد که باید در این رویداد فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
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