حفاظت از مرزهای فرهنگی کشور نیازمند وحدت اقوام است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامورمطلق، شامگاه سه شنبه، در مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره اقوام ایران زمین گفت: در آستانه دوره پساتحریم و نگران از نفوذ و تهاجم فرهنگ غرب هستیم، برای داشتن امنیت فرهنگی بازگشت به خود ملی، مذهبی و قومی الزامی است.
وی افزود: با بازگشت به خود قومی، ملی و مذهبی میتوانیم از مرزهای فرهنگی خود نیز حراست کنیم، مرزها دیگر سیاسی نیستند بلکه تبدیل به مرزهای فرهنگی شدهاند و برای حفظ و حراست از این مرزها نیازمند اقوام هستیم.
وی بیان کرد: ایران متنوعترین صنایع دستی را در دنیا دارد و ۳۵۰ نوع صنایع دستی به خاطر تنوع قومی در کشور تولید میشود که میتوان به آن افتخار کرد.
نامورمطلق تصریح کرد: این سرمایه قومی باید حفظ شود، صنایع دستی ما غیرکاربردی شدهاند و ما باید این صنایع را دانش بنیان کنیم.
وی اظهار کرد: اقوام و قومیتهای مختلف در کشور سرمایهای هستند که باید از آنها سود برد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دست و گردشگری کشور تصریح کرد: اقوام سرمایه ملی و آماده بهره برداری است، در دوره پارادایمی امروز تنوع و تفاوت ارزش است.
وی افزود: با کمترین سرمایه و با ۵ تا ۲۰ میلیون تومان میتوان در صنایع دستی اشتغال ایجاد کرد و باید قدر این موهبت را بدانیم.
وی اظهار کرد: ارزش افزوده صنایع دستی در هیچ صنعتی وجود ندارد، این صنعت زودبازده، پایدار، اصیل و متنوع است.
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