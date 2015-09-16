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۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

«ذوب شدن پادشاه» به زنده یاد ایرج کریمی تقدیم شد

«ذوب شدن پادشاه» به زنده یاد ایرج کریمی تقدیم شد

فیلم سینمایی «ذوب شدن پادشاه» به کارگردانی هوتن زنگنه پور به زنده یاد ایرج کریمی تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «ذوب شدن پادشاه» شب گذشته سه شنبه ۲۴ شهریور ماه در موزه سینما به یاد زنده یاد ایرج کریمی کارگردان و منتقد سینمای ایران برگزار شد.

هوتن زنگنه پور کارگردان فیلم «ذوب پادشاه» قبل از نمایش فیلم گفت: «ذوب شدن پادشاه» به بخش «هنر و تجربه» راه پیدا کرد؛ گروهی که سال ها فقدان آن در سینما حس می شد و مشکلاتی که سال ها در حوزه اکران برخی از فیلم ها احساس می شد با آمدن گروه «هنر و تجربه» از بین رفت .

زنگنه پور ادامه داد: «هنر و تجربه» باعث شد تا فیلمسازانی همچون من بتوانیم نفس تماشاگر و حس مخاطبان سینما را دریابیم.

کارگردان فیلم «ذوب شدن پادشاه» با اشاره به نقش زنده یاد ایرج کریمی در سینمای ایران و فقدان وی، نمایش شب گذشته «فیلم ذوب شدن پادشاه» را به این هنرمند فقید تقدیم کرد.

ذوب شدن پادشاه

فرشید نوابی از بازیگران این فیلم سینمایی نیز در این مرسام گفت: «ذوب شدن پادشاه» فیلمی بسیار شریف و متین است به گونه ای که سال ها بعد به بازی خودم در این فیلم افتخار می کنم.

وی  با اشاره به سینماگران حاضر در این مراسم گفت: امشب هنرمندان بسیاری در این مراسم حضور دارند اما برای من حضور عبدالله اسکندری  و امین تارخ افتخار بسیار بزرگی است.

در ادامه، پوستر فیلم  توسط سینماگران امضا شد و بعد از آن «ذوب شدن پادشاه» به نمایش در آمد .

امین تارخ، عبدالله اسکندری، لیلا زارع، پناه بر خدا رضایی، فرشید نوابی، هوتن زنگنه پور، حسن دادخواه، محمد حمزه ای، بهرنگ دزفولی زاده، سارا منجزی، امیر عابدی، میثم مزلقانی و محسن محسنی نسب از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.

کد مطلب 2916938

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