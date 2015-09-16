تصویب انتقال ورزش ایران به مرکز آسیا توسط هیات اجرایی OCA

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی المپیک، شیخ احمد الفهد الصباح، رئیس شورای المپیک آسیا در نشست امروز چهارشنبه هیات اجرایی OCA که با حضور تمامی اعضا در عشق آباد ترکمنستان درحال برگزاری است، اظهار داشت: در نشست شورای المپیک آسیا در تهران درخواست رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران مبنی بر قرابت فرهنگی این کشور با کشورهای آسیایی مرکزی و انتقال آن از آسیای غربی به مرکزی مورد استقبال بنده قرار گرفت چرا که این امر بدون تردید بنفع ورزش این کشور و منطقه خواهد بود که همان زمان هم اشاره داشتم این درخواست در اولین فرصت در نشست شورای المپیک آسیا در عشق آباد ترکمنستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: لذا روز گذشته در نشست هیات رئیسه این درخواست رسما اعلام و مورد موافقت اعضای هیات رئیسه قرار گرفت و امروز نیز در نشست هیات اجرایی مطرح گردید تا کشورهای آسیایی در این باره نظر نهایی خود را مبنی بر انتقال ایران از زون غرب آسیا به آسیایی مرکزی اعلام کنند.



شیخ احمد خاطر نشان کرد: بدون تردید حضور ایران و افغانستان در میان کشورهای آسیای مرکزی باعث رشد و بالندگی هر چه بیشتر کشورهای این منطقه و 5 عضو دیگر آن خواهد شد و امیدورایم شاهد حضور قدرتمندانه از سوی این کشورها در بازی‎های قاره ای و کلیه رقابت‎های جهانی باشیم.



در خاتمه نشست هیات اجرایی OCA امروز در عشق آباد ترکمنستان حضور ایران در منطقه آسیایی مرکزی به اتفاق اکثریت آرا تصویب گردید و در خاتمه روسا، دبیران کل و مسئولان کمیته های المپیک کشورهای آسیایی انتقال ایران از زون غرب آسیا به آسیای مرکزی را به کیومرث هاشمی رئیس و شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران که در این نشست حضور دارند تبریک گفتند.