تهران قهرمان مسابقات تنیس روی میز نونهالان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز خردسالان و نونهالان کشور سه شنبه شب با شناخت نفرات برتر در قزوین به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابتها که با حضور ۱۴۰ ورزشکار از ۲۸ استان کشور در ۸ گروه و به صورت انفرادی و دونفره(دوبل) در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی غدیر قزوین برگزار شد نفرات و تیم های برتر مشخص شدند.

پس از رقابت سه روزه در جام پاسارگارد ۱۶ تیم برتر گروه های هشت گانه در پایان مرحله گروهی به مرحله اصلی راه یافتند که پس از برگزاری بازی های این دور تیم تهران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

تیم استان البرز هم به مقام دوم رسید و تیم های قزوین و مرکزی نیز مشترکا سوم شدند.

در بخش انفرادی این مسابقات در قسمت خردسالان، محمد امین صمدی از تهران مقام نخست را به خود اختصاص داد و شایان فدک دین دوم شد و سینا حکیما نماینده قزوین هم موفق شد بر جایگاه سوم بایستد.

در نونهالان رادین خیام از تهران قهرمان شد و مبین علیپور از آذربایجان غربی بر سکوی دوم ایستاد و علیرضا بابادیوند از خوزستان و مهدی حسین پور موسوی از مازندران هم مشترکا سوم شدند.

این مسابقات زیرنظر علیرضا حجازیان ناظر فدراسیون تنیس روی میز کشور به عنوان سرداور بازی ها برگزار شد.

در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این مسابقات داود محمدی رئیس هیئت تنیس روی میز استان قزوین، بهروز جلالی سرپرست دبیری فدراسیون، محسن شیشه گرها مربی قزوینی تیم ملی جوانان و صمد تدبیری و مجید احتشام زاده و سیامک جعفری از قهرمانان این رشته حضور داشتند.