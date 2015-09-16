به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شركت شهركهای صنعتی استان زنجان، ناصر صیدی با اشاره به وضعیت واگذاری زمین‌های این کارگاه‌ها افزود: هم اکنون این واحد‌ها واگذار شده است و از نظر واگذاری مشکلی وجود ندارد.

وی در مورد روند ساخت وسازها در این سایت عنوان كرد: تا به امروز ۱۱۸ قطعه کارگاهی ایجاد شده که از این میزان ۲۷ کارگاه به‌طور کامل آماده شروع به کار است و از ۹۱ واحد دیگر ۲۸ واحد به صورت نصب اسكلت فلزی، ۳۷ واحد به صورت زمین خام و ۵ واحد نیز با اجرای فونداسیون واگذار شده است.

صیدی اظهار داشت: ۱۶ واحد از ۱۱۸ واحد این سایت کارگاهی هنوز واگذار نشده ‌است كه با مراجعه متقاضیان واگذار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان با بیان این‌که بیشترین تولیدات این سایت كارگاهی، مواد غذایی است، اضافه كرد: کارگاه‌های غذایی، شیمیایی، سلولزی و الکتریکی از دیگر بخش‌های تولیدی در این سایت است.

صیدی با بیان این‌که بر اساس تعداد مجوز‌هایی که صادر شده برای ۶۸۴ نفر در سایت كارگاهی مذكور اشتغالزایی خواهد شد، عنوان كرد: میزان سرمایه‌گذاری طبق جواز تاسیس های صادر شده در این سایت ۳۳۶ میلیارد تومان خواهد بود.