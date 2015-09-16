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۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

با حضور معاون وزیر کار؛

استخر شنای کارگران بروجرد افتتاح می شود

استخر شنای کارگران بروجرد افتتاح می شود

خرم آباد - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از افتتاح استخر شنای کارگران شهرستان بروجرد خبر داد.

علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استخر شنا کارگران شهرستان بروجرد افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این استخر شنا از سال ۹۰ شروع شده است عنوان کرد: طی سالهای ۹۱  ۹۲ به دلیل کمبود اعتبار اجرایی نشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: طی امسال با اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار این استخر شنا تکمیل و به مرحله بهره برداری رسید.

آشتاب زیربنای استخر شنای کارگران شهرستان بروجرد را دو هزار و ۵۰۰ متر مربع عنوان کرد.

وی گفت: امکانات این اشتخر شنا شامل استخر شنا بزرگسالان، استخر شنا کودکان، سونا، جک و زی، سالن بدنسازی، بوفه و ... است.

کد مطلب 2917018

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