استخر شنای کارگران بروجرد افتتاح می شود

علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استخر شنا کارگران شهرستان بروجرد افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این استخر شنا از سال ۹۰ شروع شده است عنوان کرد: طی سالهای ۹۱ ۹۲ به دلیل کمبود اعتبار اجرایی نشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: طی امسال با اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار این استخر شنا تکمیل و به مرحله بهره برداری رسید.

آشتاب زیربنای استخر شنای کارگران شهرستان بروجرد را دو هزار و ۵۰۰ متر مربع عنوان کرد.

وی گفت: امکانات این اشتخر شنا شامل استخر شنا بزرگسالان، استخر شنا کودکان، سونا، جک و زی، سالن بدنسازی، بوفه و ... است.