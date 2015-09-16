به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران در خصوص ارائه تسهیلات برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک گفت: موسسات مختلفی در کشور وجود دارند که تسهیلاتی برای کارآفرینی به متقاضیان از جمله بانوان رائه می دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موسسات دیگری نیز در این عرصه فعالیت می کنند و بانک ها نیز با توجه به ظرفیت های خود می توانند در این زمینه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدواریم در آینده بانک صنایع کوچک را راه اندازی کنیم که در ابتدا زیر مجموعه بانک صنعت و معدن خواهد بود تا بتواند با نگرشی خاص به توسعه کارآفرینی کمک کنند.

نعمت زاده اضافه کرد: همچنین در خصوص ارائه تسهیلات برای فعالیت های دانش بنیان که یکی از ارکان کارآفرینی محسوب می شود نیز صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که زیر نظر معاون علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری فعالیت می کند. جوانان می توانند با استفاده از این امکانات در حوزه کسب و کار به خصوص در فضای مجازی وارد شوند که در ابتدا هزینه زیادی نمی طلبد اما در آینده می تواند رونق بگیرد.