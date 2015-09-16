ایران به ایتالیا هم باخت/ چهارمین شکست شاگردان کواچ در شش بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا در مرحله دوم رقابتهای جام جهانی ژاپن از ساعت ۱۰:۴۰ امروز چهارشنبه در شهر اوزاکا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم ایتالیا با حساب ۳ بر صفر به پیروزی رسید. ایتالیا در این بازی به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ پیروز شد.

تیم کشورمان در این بازی شادابی لازم را نداشت و تغییرات کواچ نیز نتوانست چاره‌ساز شود. اشتباهات فراوان در امتیازات حساس از سوی بازیکنان کشورمان این فرصت را به ایتالیا داد تا روی تجربه بالای زایسف و خوانتورنا برتری تیم خود را رقم زنند. این چهارمین باخت تیم ملی ایران در شش مسابقه بود.

شروع توفانی ایتالیا

در ست نخست این بازی اسلوبودان کواچ سرمربی تیم کشورمان از سعید معروف، سیدمحمد موسوی، عادل غلامی، میلاد عبادی‌پور، مجتبی میرزاجانپور، امیر غفور و مهدی مرندی (لیبرو) استفاده کرد. در آنسوی میدان تیم ایتالیا هم با ترکیب سیمونه جیانلی، ایوان زایتسف، فیلیپو لانزا، سیمونه بوتی، متئو پیانو، خوانتورنا و ماسیمو کولاچی (لیبرو) به میدان رفت.

ایتالیا از همان امتیاز نخست ست اول سعی کرد دریافت کننده‌های ایران را تحت فشار قرار دهد. بعد از برتری ۳ بر یک این تیم، خوانتورنای کوبایی الاصل به خط سرویس زد و امتیازات متوالی کسب کرد تا وقت نخست استراحت فنی با برتری ۸ بر ۳ ایران همراه شود. ایتالیا که در دفاع روی تور نیز خوب کار می‌کرد در ادامه تلاش کرد فاصله ای که از ابتدای بازی ایجاد کرده بود را حفظ کند و در وقت دوم استراحت فنی هم ۱۶ بر ۱۱ این برتری را به ثبت رساند.

ایتالیا بازی خوب خود در دفاع روی تور را تداوم بخشید و ۱۹ بر ۱۴ پیشی گرفت که کواچ تقاضای تایم اوت کرد. دو سرویس خوب از قائمی امتیازات ۲۱ بر ۱۹ را روی تابلو ثبت کرد تا ایتالیا احساس خطر کند. با تغییر سرویس به سود حریف، ایوان زایتسف با دو سرویس عالی خود ایتالیا را ۲۴ بر ۱۹ پیش انداخت و در نهایت این ست با برتری ۲۵ بر ۱۹ به سود ایتالیا پایان یافت.

نیمکت نشینی معروف

ست دوم را ایران با دو تغییر شروع کرد. مهدوی جایگزین معروف شد و قائمی هم به عنوان دریافت کننده به جای میرزاجانپور در ارنج قرار گرفت. تیم ایران در این ست اجازه نداد ایتالیا شکاف ست اول را ایجاد کند و علاوه بر دریافت‌های اول بهتر، از آغاز این ست شروع به امتیازگیری کرد. وقت نخست استراحت فنی ست دوم برتری ۸ بر ۷ ایتالیا را در پی داشت و این در حالی بود که ایران ۷ بر ۵ از حریف خود پیش بود.

ایتالیا که ۷ بر ۵ از ایران عقب بود در ادامه از اشتباهات متوالی بازیکنان کشورمان بهره جست و با امتیازاتی که از توپ‌های برگشتی کسب کرد ۱۰ بر ۵ پیش افتاد اما بعد از تایم اوت کواچ بازیکنان به خود آمدند و در امتیاز ۱۳ به این تیم رسیدند تا این بار سرمربی ایتالیا تایم اوت را تقاضا کند. تیم ایران وقت دوم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۵ پیش افتاد.

بعد از بازگشت دو تیم به میدان ایران شرایط بهتری داشت و ۲۱ بر ۱۹ نیز پیش افتاد که ایتالیا دو امتیاز گرفت و به ایران رسید. در حالی که دو تیم در امتیاز ۲۳ برابر بودند سرویس به سمت ایتالیا برگشت و غفور اسپک خود را به خارج زمین زد تا ایتالیا ۲۵ بر ۲۳ ست دوم را برنده شود و ۲ بر صفر پیش بیفتد.

اشتباهات تمام نشدنی

در ست سوم هم ایتالیا ۳ بر یک از ایران پیش افتاد ولی چند دفاع خود از بازیکنان کشورمان شرایط را ۶ بر ۴ برای کشورمان تغییر داد و یک امتیاز دیگر از دفاع قائمی روی توپ زایتسف تیم ایران با به امتیاز ۷ رساند و در ادامه هم وقت نخست استراحت فنی این ست ۸ بر ۵ برای ایران رقم خورد. مدافعان روی تور تیم کشورمان با تحت فشار قراردادن مهاجمان حریف برتری برتری ۳ امتیازی را ایجاد کردند ولی ایتالیا در امتیاز ۱۵ با ایران برابر شد.

کواچ برای تغییر روند بازی معروف و محمودی را به بازی فرستاد و ایران هم وقت دوم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۵ به نام خود ثبت کرد. با وجود اینکه ایران ۱۸ بر ۱۶ پیش افتاد اما دو اشتباه از موسوی و عبادی‌پور ایتالیا را برابر کرد و پس از آن هم ایتالیا یک امتیاز پیش افتاد. اشتباهات بازیکنان ایران در امتیازات پایانی تمام نشدنی بود و در نهایت ایتالیا این ست را هم ۳ بر صفر برد.

تیم ملی ایران ساعت ۷:۴۰ فردا پنجشنبه برابر آمریکا به میدان می‌رود.