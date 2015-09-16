به گزارش خبرنگار مهر، با دو پاره شدن جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و ایجاد دو جشنواره مجزا با نام‌های جشنواره فیلم های کودکان و جشنواره فیلم های نوجوانان، تصمیم گرفته شد تا جشنواره فیلم های نوجوانان امسال در همدان و جشنواره فیلم های کودکان سال آینده در اصفهان برگزار شود و همچنین اعلام شد که از این پس یک سال جشنواره فیلم های کودکان و سال بعد جشنواره فیلم های نوجوانان برگزار می‌شود.

همچنین قرار براین شد تا جشنواره فیلم های نوجوانان ۴ تا ۸ مهر ماه در همدان برگزار شود، این درحالی بود که دبیرخانه جشنواره فیلم‌های ویدیویی «یاس» نیز از مدت ها قبل اعلام کرد که این جشنواره از یکم تا ششم مهر ماه در استان مازندران برگزار می شود.

خبرگزاری مهر در همان زمان طی گزارشی همزمانی دو جشنواره و آسیب‌های احتمالی آن را بررسی کرد ولی مسئولان برگزاری دو جشنواره اصرار داشتند که مشکلی در این همزمانی دو روزه وجود ندارد؛ گرچه در نهایت و درست زمانی که کمتر از ۲۰ روز به زمان برگزاری جشنواره فیلم‌های ویدیویی «یاس» باقی مانده بود، دبیرخانه این جشنواره اعلام کرد جشنواره فیلم «یاس» با کمی تاخیر ۱۱ تا ۱۶ مهر ماه در استان مازندران برگزار می شود.

ولی ماجرای اما و اگرهای زمان برگزاری جشنواره های سینمایی ادامه دارد و روز گذشته ۲۴ شهریور ماه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مصاحبه ای با خبرنگاران اعلام کرد که جشنواره فیلم های کودکان قرار است اردیبهشت ماه سال آینده در اصفهان برگزار شود، این درحالی است که در همان زمان بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر در تهران برگزار می شود و این همزمانی دوباره میان دو جشنواره مهم و معتبر سینمای ایران که در سطح بین المللی برگزار می شود، می تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.

البته از آنجا که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش در یک برنامه زنده در شبکه یک اعلام کرده بود که بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر باید با همان نام قبلی فعالیت کند و همچنین به طور غیرشفاف درباره زمان برگزاری آن نیز اظهارنظر کرده بود که باید به همان دهه فجر برگردد، به نظر می‌رسد با اظهار نظر دیروز وی بار دیگر بخش بین‌الملل فجر دچار چالش شده است.

وزیر ارشاد در جشن ملی سینما که ۱۹ شهریور ماه برگزار شد نیز در سخنانی مبهم به بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و در نهایت مشخص نشد که بخش بین الملل فیلم فجر به صورت تفکیک شده در اردیبهشت ماه برگزار می شود یا خیر؟ همچنین مشخص نشد که نام آن جشنواره فیلم ایران می ماند یا دوباره با نام فجر برگزار می‌شود؟ البته تاکنون سازمان سینمایی به عنوان متولی اصلی این امر نیز در این باره اطلاع رسانی دقیقی نکرده است.

اگر قرار است جشنواره بین المللی فیلم ایران منتفی شود یا تغییر نام و زمان برگزاری داشته باشد، حال این سوال پیش می آید که سرنوشت حکم صادر شده برای رضا میرکریمی دبیر این جشنواره چه می‌شود؟

به هر حال باید دید که این بار جشنواره فیلم های کودکان می تواند مانند نیمه جدا شده خود یعنی جشنواره فیلم های نوجوانان در زمان اعلام شده برگزار شود و جشنواره بین المللی فیلم فجر در زمان دیگری برگزار شود، یا جشنواره فیلم های کودکان در همان زمان از قبل اعلام شده یعنی مهر ماه در اصفهان برگزار می شود و سخن دیروز علی جنتی تحقق نمی یابد.

آنچه که مشخص است مدیران سینمایی باید تصمیم نهایی خود را هر چه سریعتر برای زمان دقیق برگزاری این سه جشنواره گرفته و نتیجه آن را اعلام کنند چرا که یکی از مهمترین مسائلی که در برگزاری جشنواره های بین المللی مطرح است، زمان برگزاری آنها است که بهتر است بدون تغییر باشد.

هرچند مسئولان سینمایی از طراحی تقویم جشنواره های سینمایی در کشور خبر می دهند، اما همچنان این تقویم طراحی نشده است و بسیاری از جشنواره ها ناخودآگاه و خودآگاه همزمان و یا در زمان های نزدیک به هم برگزار می شود.