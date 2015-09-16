مجتمع آب رسانی در ۴ شهر غرب مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح‌های آب‌رسانی غرب استان، بابیان اینکه برای تأمین پایدار آب‌رسانی در چهار شهر، نوشهر، چالوس، مرزن آباد و کلاردشت مجتمع آب‌رسانی ایجاد می‌شود، گفت: مطالعات احداث مجتمع آب‌رسانی در این شهرها در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آبفاشهری مازندران نیز اظهار داشت: در شهر هچیرود به‌منظور افزایش توان تولید آب، در کوتاه‌مدت حفر یک حلقه چاه و احداث خط انتقال به طول چهار هزار و ۶۰۰ متر به اجرا درمی‌آید.

ذبیح‌الله ذاکری، از احداث یک باب مخزن ذخیره دو هزار مترمکعبی در سال آینده در این شهر خبر داد و گفت: در شهرهای کجور و پول هم‌زمان با تحویل گیری، مطالعه تأمین، اصلاح شبکه و خط انتقال اجرا می‌شود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدیدها، بیان داشت: در ایام تعطیل و تابستان حجم مسافرت‌ها به شهرهای ساحلی استان مازندران چندین برابر و در پی آن مشکل کمبود و افت فشار آب مضاعف می‌شود.

قاسم احمدی لاشکی، خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین تأمین آب پایدار در این شهرها ضروری است و در سال گذشته از محل ماده ۱۸۰، حدود ۲۲ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد که ۱۸ میلیارد ریال آن به بخش آب اختصاص یافت.