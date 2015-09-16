به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آزادی مهربانی تهیه کننده فیلم سینمایی «۱۷۵ غواص» گفت: نگارش فیلمنامه این فیلم توسط ثنا صادقی به پایان رسیده است و با برنامه‌ریزی انجام شده کارگردانی این اثر را هم قرار است سعید چاری بر عهده بگیرد.

وی افزود: تولید فیلم سینمایی «۱۷۵ غواص» از اوایل آبان ماه سال جاری در تهران کلید می‌خورد. در حال حاضر فیلمنامه «۱۷۵ غواص» طبق نظر کارگردان و مشاوران پروژه در حال بازنویسی مجدد است تا در زمان باقیمانده تا آغاز فیلمبرداری، فیلمنامه کار آماده شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عملیات «کربلا ۴» لو می‌رود و بخاطر این خیانت، لشگری که فرمانده ای آن را حبیب و حاج کاظم بر عهده داشتند گرفتار عراقی ها شده و زمین گیر می‌شوند. در نتیجه این حرکت همه رزمنده‌ها شهید و مجروح شدند. در این حال حاج کاظم می‌خواهد نیروهایش را به عقب برگرداند اما حبیب مجروحین را تنها نمی گذارد... سال‌ها می‌گذرد و حبیب برنمی‌گردد تا اینکه در سال ۹۴ پیکر حاج حبیب توسط حاج کاظم که اکنون رئیس تفحص است در یک گور دسته جمعی پیدا می‌شود که ۱۷۵ غواص دست بسته را که زنده به گور شده بودند به خاک وطن باز می‌گرداند...

از عوامل انتخاب شده فیلم «۱۷۵ غواص» می توان از یزدان قهرمانی به عنوان مجری طرح، حسین ملکی مدیر فیلمبرداری، محمد پاچناری مدیر تولید و ناصر ناصری منش به عنوان مشاور این پروژه نام برد.