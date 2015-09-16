«ذهنيت ملموس» هنرمندان جهان به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار هنرمندان تاثیرگذار جهان از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «ذهنیت ملموس» با حضور هنرمندان و علاقه مندان عصر روز سه شنبه ۲۴ شهریورماه در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۲۶ اثر از ۲۳ هنرمندِ چهار جریان تاثیرگذار هنری جهان شامل اكسپرسیونیسم انتزاعی، تاشیسم، انتزاع پسانقاشانه و انتزاع تغزلی به نمایش گذاشته شد.

مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: رویکرد موزه در سال هایی كه گالری های بزرگ فعالیت نداشتند سال ها چنین بود كه نمایشگاهی از آثار هنرمندان معاصر برپا می‌کرد و از گنجینه‌ خود غافل بود.

ملانوروزی ادامه داد: اما امروز گالری های بزرگ و حرفه ای فعالیت دارند و نمایشگاه‌های تاثیرگذار و مهمی برگزار می كنند كه نمایشگاه ابوالقاسم سعیدی و اردشیر محصص از جمله آنها است بنابراین با حضور گالری های بزرگ و برگزاری نمایشگاه هنرمندان معاصر در گالری ها، موزه هنرهای معاصر خود را موظف به برگزاری این نمایشگاه ها نمی داند. موزه تمایل دارد نمایشگاه های گنجینه موزه و آثار هنرمندان خارجی را برگزار كند كه در این راستا در آینده در نظر داریم نمایشگاه آثار آنسلم كیفر هنرمند معاصر آلمانی را در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار كنیم.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران افزود: گنجینه‌ موزه آن‌قدر بضاعت دارد که بتواند نمایشگاه‌های خوب و متنوعی برای مخاطبان تدارک ببیند. در این نمایشگاه ۲۶ اثر از ۲۳ هنرمند و از چهار

جریان هنری اکسپرسیونیسم انتزاعی، تاشیسم، انتزاع پسانقاشانه و انتزاع تغزلی به نمایش گذاشته شده است. در اجرای این نمایشگاه جنبه های حرفه ای در نظر گرفته شده است و چینش آثار طوری است که مخاطبان فضای بازتری برای بازدید و ارتباط برقرار کردن با آثار دارند.

آثاری از واسیلی کاندینسکی، جکسون پولاک، ویلهم دکونینگ، رابرت مادرول، مارک روتکو، آدولف گاتلیب، فرانز کلاین، مارک توبی، آنتونی تاپیس، منوچهر یکتایی، ژان فوتریه، پیر سولاژ، آنتونیو سائورا، ژان پل ریوپل، ویلیام ترن بول، فریتز وینتر، هانس هارتونگ، فرانک استلا، موریس لویس، هلن فرانکن تالر، سم فرانسیس، جان هویلند و پل جنکینز که در چهار جریان هنری اکسپرسیونیسم انتزاعی، تاشیسم، انتزاع پسانقاشانه و انتزاع تغزلی کار شده‌اند، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

در افتتاحیه نمایشگاه «ذهنیت ملموس» هنرمندان سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی از جمله بهروز افخمی، محمد رحمانیان، مهتاب نصیرپور، اسماعیل خلج، شكرخدا گودرزی، فرح اصولی، گیزلا وارگا سینایی، فریده شاهسوارانی، فرشته یمینی شریف، فرشته غازی راد، رضوان صادق زاده، اکبر نیکان پور، علی فرامرزی، عباس مشهدی زاده، مهدی حسینی، كامبیز صبری، عبدالحمید پازوكی، مرتضی اسدی، جواد نوبهار و ... حضور داشتند.

علاقه‌مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه «ذهنیت ملموس» روزهای یکشنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ بعدازظهر و جمعه ها از ساعت ۳ تا ۷ بعدازظهر به جز شنبه ها و تعطیلات رسمی به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند. این نمایشگاه تا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد.