۲۰ میلیون نفر در کشور مبتلا به سردرد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصوره تقاء در حاشیه چهارمین کنگره بینالمللی سردرد ایران که در هتل المپیک تهران برگزار می شود، گفت: این کنگره با هدف ارتقای آموختههای همکاران گروههای مختلف پزشکی که در رابطه با سردرد کار میکنند برگزار میشود.
وی افزود: امیدواریم با برگزاری این کنگره بتوانیم دانش خود را در علوم پایه تشخیص و درمان سردرد ارتقاء دهیم و در نهایت خدمت بهتری به مبتلایان سردرد داشته باشیم.
رئیس انجمن سردرد ایران ادامه داد: سال گذشته توانستیم انجمن سردرد ایران را به عضویت انجمنهای جهانی سردرد و اروپا درآوریم و از این پس میتوانیم سمینارها و کارگاهها را با حضور استادان تراز اول دنیا برگزار کنیم.
این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: در این کنگره، سخنرانیهای جامع براساس یافتههای جدید در حیطه سردرد و انواع آن توسط سخنرانهای ایرانی و خارجی خواهیم داشت.
وی افزود: دو کارگاه تزریق بوتاکس و بلوک عصبی همراه با مسابقه دستیاران نورولوژی از سراسر کشور امروز برگزار میشود و به برگزیدگان جوایزی اهداء خواهد شد.
دبیر چهارمین کنگره بینالمللی سردرد ایران خاطرنشان کرد: کتاب کنگره به صورت الکترونیکی در سایت انجمن منتشر شده و خلاصه مقالات نیز به چاپ رسیده است.
وی تاکید کرد براساس آمارهای موجود در کشور ۲۰ میلیون نفر مبتلا به سردرد هستند.
چهارمین کنگره بینالمللی سردرد ایران از ۲۵ تا ۲۷ شهریور ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.
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