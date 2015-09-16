درگیری پلیس و معترضین نپالی چهار کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، پلیس نپال به دنبال درگیری با مردمی که در اعتراض به تغییرات پیشنهاد شده در متن قانون اساسی به خیابان ها آمده بودند چهار نفر از جمله یک پسربچه چهار ساله را کشت.

پلیس ادعا می کند که در برابر هجوم مردمی که با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف نیروهای نظامی و خودروهای آنها را تهدید می کردند، مجبور به آتش گشودن بر روی معترضین شده است.

از ماه میلادی آوریل تا کنون دستکم ۴۰ نفر در درگیری هایی که در جنوب کشور به دنبال توافق گروه های سیاسی برای تغییر قانون اساسی نپال به وجود آمده، جان خود را از دست داده اند. گفته می شود که ۱۱ نفر از این قربانیان به نیروهای پلیس تعلق داشته اند.

روند رای دهی به قانون اساسی جدید نپال از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و انتظار می رود تا ۲۰ ماه میلادی جاری (سپتامبر) به تایید ریاست جمهوری برسد.

نپال کار بر روی قانون اساسی جدید را از سال ۲۰۰۸ یعنی دو سال پس از انحلال سلطنت ۲۴۰ ساله این کشور آغاز کرد.