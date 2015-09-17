به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در پنجمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با تاکید بر لزوم تداوم عملیات های مقابله با سرباندهای قاچاق و توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر، عنوان کرد: هدف اصلی ما باید انهدام باندهای اصلی قاچاق و توزیع مواد مخدر در استان هرمزگان باشد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه سند جامع مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر و روان گردان ها با محوریت نیروی انتظامی در سطح کشور در حال تدوین است، افزود: ما نیز باید برنامه ای منسجم در راستای مقابله با مواد مخدر در هرمزگان را تنظیم کنیم و تا به راهکارهای مناسب برای مقابله میدانی با این پدیده دست پیدا کنیم.

جادری با تاکید بر اینکه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: در این راستا باید کارهای فرهنگی و اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد و نیازمند کار علمی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی در این زمینه هستیم.