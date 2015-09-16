به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست از دور رفت رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا چهارشنبه شب ادامه یافت که طی آن تیم بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی در خانه رم ایتالیا به تساوی یک بر یک دست یافت تا در نخستین گام ۲ امتیاز را از دست بدهد.

بارسلونا که از ابتدا توپ و میدان را در اختیار گرفته بود در دقیقه ۲۶ روی ضربه سر سوارز در دهانه دروازه رم به گل رسید اما در دقیقه ۳۱ الساندرو فلورنزی از میانه میدان و در گوشه راست با یک ضربه بلند توپ را از بالای سر ترشتگن که از دروازه بیرون آمده بود درون دروازه بارسا جای داد. در ادامه دفاع فشرده رم اجازه نفوذ به مسی و دیگر مهاجمان بارسا نداد. در نیمه دوم هم رم اجازه گلزنی را به حریف نداد تا این بازی با تساوی خاتمه یابد.

تیم بایرن مونیخ هم در هفته نخست دور رفت مهمان المپیاکوس یونان بود که در پایان برابر این تیم پیروزی پرگل ۳ بر صفر را رقم زد. توماس مولر در این بازی هم ۲ برای بایرن گلزنی کرد و ماریو گوتزه دیگر گل این تیم را وارد دروازه حریف کرد. اما آرسنال در خانه دینامو زاگرب به باخت ۲ بر یک تن داد تا یکی از نتایج جالب هفته نخست رقم خورد. توپچی‌ها از اواخر نیمه نخست بخاطر اخراج اولیویه ژیرو ۱۰ نفره شده بودند.

نتایج کامل دیدارهای چهارشنبه شب به شرح زیر است:

گروه E

* رم یک - بارسلونا یک

* بایرلورکوزن ۴ - باته بوریسوف یک

گروه F

* المپیاکوس صفر - بایرن مونیخ ۳

* دینامو زاگرب ۲ - آرسنال یک

گروه G

* دینامو کیف ۲ - پورتو ۲

* چلسی ۴ - نماینده رژیم صهیونیستی صفر

گروه H

* خنت بک - لیون یک

* والنسیا ۲ - زنیت ۳