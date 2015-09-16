مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان همدان از چندسال پیش با بحران خشکسالی مواجه شده است، اظهار داشت: برای برون رفت از این مشکل و کنترل میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی شرکت آب منطقه ای برنامه های مختلفی در دست اجرا دارد.

وی در ادامه به پرکردن چاه های غیر مجاز اشاره کرد و افزود: این طرح از خردادماه سال گذشته در استان همدان آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۷۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده است، عنوان کرد: با انسداد این تعداد چاه ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

عزالدین در ادامه با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح انسداد چاه های غیرمجاز در استان همدان تا کنون ۹۳۲ حلقه چاه مسدود شده است، بیان کرد: با انجام این طرح و انسداد چاه ها موفق به صرفه جویی ۱۰۰ میلیون و ۳۰۰ هزارمتر مکعب آب در استان همدان شده ایم.

وی بیشترین میزان صرفه جویی آب را در شهرستان رزن با صرفه جویی هفت میلیون و ۸۳۰ هزار مترمکعب و کبودرآهنگ با صرفه جویی سه میلیون و ۲۳ هزار متر مکعب عنوان کرد و گفت: بیش از یک میلیون مترمکعب آب نیز در شهرستان همدان صرفه جویی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان از نصب دو هزار و ۹۲۶ کنتور هوشمند آب و برق، الکترونیک و مکانیکی بروی چاه ها خبر داد و افزود: هزار و ۵۰۰ کنتور هوشمند آب و برق نصب و از این تعداد هزار و ۲۱۶ کنتور شارژ شده است.