کنگره بین المللی استاد شهریار در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این کنگره با اشاره به برگزاری این محفل با محوریت دینی و مذهبی استاد گفت: برنامه ریزی برای برگزاری این کنگره از یک سال پیش آغاز شده و امروز نیز با یاری مسئولان ادارات مختلف استان این کنگره آغاز به کار کرده و تا روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

حسن میلانی در خصوص تعداد مقالات ارسالی به این کنگره گفت: از مجموع مقالات ۹۰ مقاله در مرحله اول پذیرفته شده که پس از داوری ۲۲ مقاله از این تعداد برای انتشار و هشت مقاله نیز جهت ارائه انتخاب شد.

وی همچنین در خصوص تعداد اشعار ارسالی در بخش شعر نیز گفت: در بخش شعر ۲۴۵ قطعه شعر ارسال شده که ۵۰ شعر در مرحله اول و شش شعر نیز برای مرحله نهایی انتخاب شد.

میلانی همچنین در خصوص انتشار ۱۳ جلد کتاب با محوریت دینی و انقلابی اشعار این شاعر خبر داد و گفت: از برخی از کتاب ها در این کنگره رونمایی می شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان ادامه داد: این کنگره میزبان اهالی فرهنگ و هنر کشور و همچنین مهمانان خارجی از کشورهای آذربایجان، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، فلسطین، مصر، اوکراین و لیتوانی بوده است.

فرهنگ دوستان به بررسی جنبه های مذهبی استاد شهریار بپردازند

محمدرضا پورمحمدی نیز در این کنگره اظهار داشت: این کنگره باید در شهرهای مختلف و در آستانه روز ملی شعر و ادب برگزار شود تا شخصیت استاد شهریار به همگان شناخته شود.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه شهر تبریز همزاد تاریخ و شهر اولین ها بوده، گفت: این شهر از نظر داشتن مفاخر علمی و ادبی صاحب مکتبی خاص است و در جهات مختلفی پیشگام و پیشرو بوده و مشاهیر زیادی از این شهر سر برآورده اند.

وی ادامه داد: مباحث مطرح شده در زمینه های دینی و مذهب استاد در این کنگره به طور یقین برای فرهنگ استان برکت خواهد داشت زیرا این شاعر اهل عبادت و قرآن بوده و عشق بالایی به اهل بیت داشته و همین موضوع باعث می شود تا بررسی نگاه دینی این استاد دارای ارزش خاصی باشد.

پورمحمدی افزود: این شاعر در آثاری همچون نامه به انیشتین برای بشریت پیام های تازه ای دارد، پیام هایی که باید بر روی آن تحقیق و پژوهش کنیم.