به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ فاتح با بیان اینکه کل کشور با ۱۶.۳ میلی‌متر در سال جاری و ۷.۱ میلی‌متر در سال گذشته با بارش منفی مواجه بوده است گفت: بنابراین وضعیت بارش چندان مساعد نیست و بارش‌های خوب پائیزی هم نمی‌تواند زیاد در وضعیت آب کشور تاثیرگذار باشد زیرا ما با یک بدهی انباشته به لحاظ عدم دریافت بارش‌های مناسب طی سال‌های گذشته مواجه هستیم.

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های خوب برای پائیز اظهارداشت: افزایش بارش بدهی آبی کشور را جبران نمی‌کند. به بیان دیگر بارش‌های خوب پائیزی هم نمی‌تواند زیاد در وضعیت آب کشور تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی فصلی گفت: کارشناسان با تجمیع تمام شرایطی که وقوع پدیده النینو و مدل‌های خروجی در نظر گرفته شده، به این جمع‌بندی رسیده اند که در نهایت در سه ماهه آینده، بیشتر مناطق کشور از حد میانگین بارش‌های خود برخوردار هستند و شمال کشور، شمال غرب و بخش هایی از استان کرمان مقادیر بارشی بیشتر از شرایط طبیعی نیز خواهند داشت.

فاتح با بیان اینکه اعتبار این مدل ها در سطح جهانی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نیست و حتی اگر اعتبار کامل هم داشته باشد و کشور را به‌ خوبی پوشش دهد، باز هم با نقصان آب مواجه هستیم یاد آور شد: بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که با توجه به شرایط خشکی که بر خاک کشورمان حاکم است، مجموعه کشور دارای یک بدهی عظیم آبی است و این افزایش بارش‌ها نمی‌تواند به این سرعت نقصان کمبود آب کشور را جبران کند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی افزود: با توجه به شرایط نرمال و بیش از نرمال بارش‌های پائیزی که پیش رو داریم، در پائیز دارای هوای گرمتری نسبت به سال‌های قبل خواهیم بود و افزایش دمای نیم تا یک و نیم درجه سانتیگراد باعث خواهد شد تا الگوی بارشی از حالت جامد به مایع تبدیل شود در نتیجه بخشی از این بارش‌ها را به‌ صورت تبخیر از دست می دهیم.

وی تاکید کرد: دمای بالا به نوعی باعث خنثی شدن اثرات بارش می‌شود. فاتح از پدیده النینو به عنوان یک پدیده بزرگ‌ مقیاس که تاثیر خود را در سطح بالایی می‌گذارد و برای مناطق محدود با یک مولفه نمی‌تواند خیلی موثر باشد یاد کرد و افزود: در ایران ثابت شده پدیده المینو به تنهایی موثر نیست، بلکه این پدیده در صورتی می‌تواند موثر باشد که جبهه پُرفشار حاره‌ای را مهار و به نوعی عقب رانده براند، این عقب رانده شدن پُرفشار حاره می‌تواند فرصتی را برای ورود سیستم‌های غربی فراهم کند؛ آنچه مسلم است امسال المینو فعال است و جبهه پُرفشار را مهار کرده است.

فاتح با بیان این مطلب که از ابتدای سال آبی تاکنون اکثر استان‌های کشور نسبت به شرایط بلندمدت با کاهش بارندگی مواجه بوده‌اند گفت: سه استان بوشهر با ‌۴۷.۶ درصد نسبت به بلندمدت، هرمزگان با ۴۶.۱ درصد و البرز با ۳۷.۳ درصد نسبت به بلندمدت با کاهش بارش مواجه بوده و با شرایط وخیمی روبرو شدند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی تصریح کرد: فقط سه استان گیلان، آذربایجان شرقی و اردبیل بیش از ۱۰ درصد افزایش بارش داشته‌اند و مجموعه کل کشور نسبت به بازه زمانی بلندمدت با حدود ۱۶.۳ درصد کاهش روبرو بودند.

وی در مقایسه سال آبی جاری با سال آبی گذشته گفت: امسال از ۳۱ استان کشور، ۲۷ استان کاهش بارندگی دارند و کل کشور نیز با ۱۶ درصد کاهش بارش مواجه بوده و این در حالی است که در سال گذشته در چنین بازه زمانی ۲۲ استان کشور کاهش بارش داشته و کل کشور نیز با ۷ درصد کاهش مواجه بوده است.

فاتح با بیان اشاره به اینکه در دو سال آبی گذشته ۱۸ استان با کاهش بارش مواجه بوده است بیان داشت: استان‌های البرز، خوزستان، ‌ فارس، کرمانشاه، ‌کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، چهارمحال و بختیاری و سمنان و... از جمله استان‌هایی هستند که در سال متوالی نسبت به بلندمدت، شرایط منفی را تجربه کرده‌اند و تمامی استان‌های کشور بدون استثنا با یک سال بارش منفی مواجه بودند.

وی اضافه کرد: یکی از نکات حائز اهمیت در بارندگی که در کشاورزی و هیدرولوژی اهمیت دارد تعداد روزهای توام با بارش است. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی با بیان اینکه اقدام در خصوص تعداد روزهای بارشی بسیار مهم است گفت: این مسئله بیانگر این است که تعداد روزهای بارشی کشور در مناطق شمال، غرب و شمال غرب با افزایش مواجه بوده که اگر این افزایش تعداد روزهای بارشی در استان های مختلف بررسی شود، ملاحظه می‌شود که میزان بارش بر حسب اقلیم‌های مختلف کمتر از ۵ میلی‌متر، بین ۵ تا ۲۰ میلی‌متر و بیش از ۲۰ میلی‌متر خواهد بود که در کشور ما با توجه به اقلیم، حد آن متفاوت است.

این مقام مسئول در مرکز ملی خشکسالی با اشاره به اینکه بارش‌های کمتر از ۵ میلی‌متر با پدیده تبخیر مواجه هستند و بارش مناسبی برای بخش هیدرولوژی و کشاورزی کشور محسوب نمی‌شوند، بیان داشت: تعداد روزهای بارشی در بیشتر مناطق کشور رو به افزایش بوده و این افزایش به سمتی خواهد بود که شاهد بیشتر شدن روزهای بارش کمتر از ۵ میلی‌متر باشیم، به عبارتی بارش‌های ناکارآمد زیاد شده و بارش‌های کار آمد که می‌توانند برای خاک و بخش کشاورزی مفید باشند، در اکثر مناطق کشور با کاهش مواجه هستند.