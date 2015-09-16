به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بررسی وضعیت پیشبرد این طرح به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تفاهم نامه شرکت پست با مرکز آمار ایران به هنگام سازی ورود اطلاعات کد پستی ده رقمی امکان شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: براساس این تفاهم نامه طرفین درخصوص اتصال کدهای پستی مکان ها به نقشه های رقومی شهرها و آبادی های دارای نقشه بلوکه و همچنین ایجاد و راه اندازی پایگاه فایل نشانی و استفاده از این پایگاه و سامان های مرتبط در اجرای طرح های آمارگیری، سرشماری ها و سایر طرح های مرتبط با همدیگر همکاری خواهند داشت.

به گفته مدیر کل پست استان ارائه فایل اطلاعات بانک کدپستی تمامی شهرها و آبادی های کشور، ارائه نقشه های پستی به مرکز، انجام عملیات به هنگام سازی کدهای پستی پیش از اجرای سرشماری سال ۱۳۹۵، ایجاد و به هنگام سازی مستمر پایگاه نشانی ملی مکان محور در بازه های زمانی مشخص و ایجاد دسترسی، تکمیل و ارایه فهرست کارگاه های کشور به مرکز براساس طبقه بندی ISICR ، برقراری ارتباط برخط بین مرکز و شرکت برای تبادل اطلاعات و وب سرویس های لازم براساس نیازهای مشخص شده مهم ترین تعهدات پست در این تفاهم نامه به شمار می رود.

عبداللهی درخصوص اقدامات پست استان در زمینه به هنگام سازی ورود اطلاعات کدپستی ادامه داد: از مجموع ۷۰۰هزار اماکن شهری وروستایی استان، اطلاعات مربوط به حدود ۳۰۰هزار مکان شهری و۲۶هزار مکان روستایی به هنگام سازی شده است.

وی با تاکید به بهره گیری از فن آوری های نوین درارتقا کیفیت خدمات پستی و انجام نیابتی خدمات مربوط به سازمان ها، راه اندازی فیبرنوری، مرکز داده ها، سیستم جامع قبول تحت وب، یکپارچه سازی سیستم کدپستی، سیستم اطلاع رسانی از طریق سامانه پیامک در مرکز استان و افزایش پهنای باند خطوط در واحدهای پستی در استان را ازجمله اقدامات اساسی پست استان در زمینه ایجاد بستر های مناسب برای ارائه خدمات الکترونیکی ازطریق واحدهای پستی عنوان کرد.