جواد رضویان متن آماده نکرد، خمسه با الاغ آمد

خبرآنلاین نوشت: جواد رضویان کمدین گفت که صبح ها در سریال مهران مدیری بازی می‌کند و بعد از ظهرها هم در حال ضبط یک برنامه برای شبکه‌ی سوم سیماست.

رضویان تاکید کرد که به احترام تماشاگران و رامبد جوان با تاخیر به این برنامه آمده و آنقدر درگیر بوده که نتوانسته متنی برای اجرا آماده کند. او ترجیح داد که از وقتش برای صحبت کردن درباره‌ی مسائل اجتماعی و تغییر نسل‌ها صحبت کند و احترام به بزرگتر را یادآوری کند.

علیرضا خمسه اما سوار بر خر وارد استودیو شد درحالی که یک کره الاغ هم پشت سرش حرکت می‌کرد. او با اجرای اشعار فولکلوریک آغاز کرد و در ادامه به ذکر فواید خر و خر سواری پرداخت و به مسائل اجتماعی و زیست محیطی هم با زبان طنز اشاره کرد.