به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود کریمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به موانع ازدواج جوانان اظهار داشت: با توجه به نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در ارتباط با موانع و علل تاخیر در ازدواج مسایل اقتصادی و انتخاب همسر مناسب از جمله نخستین دلایل تاخیر در ازدواج جوانان بوده که انتخاب همسر مناسب اولویت نخست دختران و مسایل اقتصادی نیز بیشتر برای پسران تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: آداب و رسوم و مسایل فرهنگی، مسایل روانشناختی و تربیتی، مسکن، شغل، جهیزیه و هزینه مراسم های عقد و عروسی از دیگر دلایل مطرح شده در این نظرسنجی است.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه اشتغال و مسکن این ارگان تنها می تواند برای التزام دستگاه‌های متولی فعالیت کند، بیان داشت: در زمینه جهیزیه و هزینه های مراسم نیز کانون های پیوند مهر با رویکرد ازدواج ارزان در سراسر کشور تشکیل و در این راستا تسهیلاتی فراهم می کنند.

وی با بیان اینکه معتقدیم ورود دولت به مسایل فرهنگی موجب ابتر شدن نتیجه کار می‌شود، ابراز داشت: همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد انتخاب صحیح نقش موثری در یک ازدواج موفق دارد.

کریمی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان به کمرنگ شدن نقش واسطه ها اشاره و از مسئولان خواستند از افراد مومن و دیندار برای ایجاد شبکه واسطه ها استفاده کنند، تاکید کرد: سال گذشته طرح همسان گزینی توسط معاونت سازماندهی امور جوانان، سازمان تبلیغات، اداره کل ورزش و جوانان مطرح شد و در نهایت مسئولان به این نتیجه رسیدند که از ظرفیت موسسه تبیان برای این امر استفاده شود.

افزایش شانس ازدواج در طرح همسان‌گزینی به دلیل ترکیب روش سنتی و مدرن

دبیر ستاد ازدواج استان اصفهان با بیان اینکه ضریب بالای امنیت و اعتمادپذیری سایت تبیان از مزایای این طرح است، گفت: ارائه مشاوره های خانواده، استفاده از مشاوران با رویکرد دینی، افزایش شانس ازدواج به دلیل ترکیب روش سنتی و مدرن و احیای واسطه‌ها از دیگر مزایای این طرح است.

وی با اشاره به رونمایی از این طرح در خردادماه برای نخستین بار در تهران اظهار داشت: در این بازه زمانی ۱۵ هزار نفر ثبت‌نام و ۶۰۰ ازدواج نیز انجام شده است.

کریمی با اشاره به اینکه از مزیت‌های این طرح ارائه بسته‌های آموزشی با محتوای متقن است، تصریح کرد: هر ۶ ماه یکبار از افراد مختلف نظرسنجی می‌شود و اگر ارائه این بسته آموزشی موفقیت آمیز باشد بسته آموزشی برای ۶ ماه بعد ارائه می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۴۳ قانون پنجم توسعه کشور حوزه مراکز مشاوره را به سازمان ملی جوانان سپرده است این وزارت خانه در صدد تشکیل این مراکز بود که با مخالفت نظام روانشناسی روبرو شد.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: در دولت جدید وزارت ورزش و جوانان طی تفاهمی با نظام روانشناسی نهایتا حوزه جوانان و ازدواج را در اختیار و ایجاد مراکز مشاوره را در نظر گرفت که مسئولان این مراکز باید دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا بوده و از نظام رواشناسی مجوز دریافت و دوره هایی را طی کنند.

وی با بیان اینکه ارجاع به مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده که دارای اعتبارنامه از نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان هستند از دیگر مزیت های این طرح است، افزود: تا آخر امسال ۳۰ مرکز مشاوره تخصصی در کشور راه اندازی می شود که یک مجموعه در شهرضا، شاهین شهر، و سه مرکز در شهر اصفهان وجود دارد.

طرح همسان گزینی مشاوره محور است

کریمی با اشاره به اینکه بر این اساس طرح همسان گزینی مشاوره محور نیز هست، ابراز داشت: این طرح دارای ۴ شبکه معرف‌ها، مشاوران، راستی آزمایان و هیئت امنا است.

وی با بیان اینکه از جمله عواملی که در تاخیر ازدواج با آن مواجه هستیم ترس و عدم اعتماد به جنس مخالف است که در این طرح به دنبال رفع این معضل هستیم، ابراز داشت: بیش از۲۰ درصد ازدواج ها در کشورمان قبل از ۵ سال اول به طلاق منتهی می شود و ۲۵ درصد طلاق ها در اصفهان قبل از سال نخست زندگی است.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد امور ساماندهی امور جوانان با موضوع ازدواج تاکید کرد: ایجاد پرتال اطلاع رسانی و ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، برگزاری جشنواره پیوند آسمانی، معرفی و تحلیل از خادمان و فعالان حوزه ازدواج و برگزاری جشنواره ازدواج عشایر از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین توسعه سازمان های مردم نهاد جوانان با موضوع ازدواج و خانواده، آموزش مهارت های زندگی ۱۶ ساعته برای هر زوج که ۲ ساعت آن مربوط به آزمایشات ژنتیک و مرکز بهداشت است از دیگر موارد مدنظر است.

کریمی با اشاره به اولویت های اصفهان در حوزه جوانان به دستور استاندار اصفهان نیز ابراز داشت: ساماندهی اوقات فراغت جوانان و ساماندهی جوانان، ارتقای هویت ملی و دین جوانان سه اولویت اصلی مطرح شده در این ارتباط است.