احداث مرکزتحقیقاتی سرطان بامشارکت سازمان انرژی اتمی ووزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خلفی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نوزدهمین کنگره پزشکی هسته ای کشور و سی و دومین نمایشگاه تخصصی دستاورد های هسته ای در همدان با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی ایران از بدو تاسیس به دو منظور و با دو هدف اصلی پایه گذاری شد، اظهار داشت: نخستین هدف تامین و تولید انرژی مورد نیاز کشور برق هسته ای و دیگری توسعه کاربرد پرتو ها بوده است.

وی ادامه داد: براساس این دو هدف سازمان انرژی اتمی فعالیت های خود را آغاز کرد و پیش از انقلاب فعالیت هایی از جمله تاسیس راکتور تهران، آغاز ساخت نیروگاه بوشهر انجام شد اما به آهستگی فعالیت داشت و به عنوان یک برنامه وارداتی و تکنولوژیکی که خرد خرد باید در برنامه دراز مدت به برق هسته ای ۲۰ هزار مگاواتی می رسیدیم برنامه ریزی شده بود که عمدتا از سوی کشور های خارجی انجام می شد.

همه دولت ها در گسترش چرخه سوخت هسته ای دخیل بوده اند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه امروزه در بحث چرخه سوخت هسته ای اقتدار کامل را در جمع کشور های دنیا در بحث شناسایی معادن، ذخایر، فرآوری اورانیوم، استخرام معدن، غنی سازی و نهایتا ساخت سوخت داریم، ادامه داد: برای توسعه پایدار و تکمیل چرخه سوخت نیروگاه هایی مورد نیاز است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه این فناوری ها استفاده چندگانه دارد، افزود: در چند سال اخیر در سازمان انرژی اتمی چرخه سوخت هسته ای که در مورد آن زیاد شنیده اید و نیاز صنعتی شدن کشور در صنعت هسته ای بوده قدم های خوبی برداشته شده است.

خلفی بیان کرد: کل دولت های جمهوری اسلامی ایران از پایه گذاری تا گسترش چرخه سوخت هسته ای دخیل بوده اند.

وی با بیان اینکه راکتور تهران که زمانی به خاطر مسائل فنی، نداشتن قطعات یدکی و به ویژه سوخت آن تحت فشار بود اکنون تامین نیاز های کشور راانجام می دهد و این مسئله گسترش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: در بحث معادن باید گفت که یک سوم معادن کشور شناسایی شده و معدن و ذخایری پیدا شده اند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی بیان کرد: در برنامه توسعه ای که در پیش است به خصوص برنامه ششم توسعه شناسایی معادن برای دو سوم کشور در برنامه است.

حسین خلفی با تاکید بر اینکه شناسایی معادن تکنولوژی بالایی لازم دارد، افزود: شناسایی ذخایری که در کشور وجود دارد و به صورت بومی انجام می شود تا معادن و منابع بیشتری پیدا کنیم.

در بحث فرآوری اورانیوم گام های بسیار بزرگی برداشته شده است

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در بحث فرآوری اورانیوم گام های بسیار بزرگی برداشته شده و انواع اقسام فرآورده های اورانیوم مورد نیاز در صنعت سوخت هسته ای در UCF اصفهان در حال تولید و بهره برداری است، بیان کرد: سوخت راکتور تهران تامین شد، سوخت های آزمایشی سه و نیم درصد، سوخت طبیعی و سوخت راکتور اراک به صورت آزمایشی در سالیان گذشته ساخته شده است.

خلفی افزود: برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر، راکتور اراک و نیروگاه های آینده قدم هایی برداشته شده است و با زمینه های همکاری های بین المللی که ایجاد شده این روند سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: غنی سازی را برای تولید سوخت نیاز داشتیم که ابتدا از سوخت های واحد های پایین تر سه درصد و پایین تر شروع کردیم و نهایتا وقتی نیاز پیدا کردیم و سوخت راکتور تهران را ندادند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: هیچ مشکلی در زمینه غنی سازی وجود ندارد و به راحتی می توانیم در هر زمینه ای که می خواهیم غنی سازی را به راحتی انجام دهیم اما ما غنی سازی را برای تولید سوخت کشور می خواهیم و این تکنولوژی در کشور وجود دارد و بومی شده و هر زمان که کشور نیاز داشته باشد و اراده کند می تواند از آن استفاده کند.

مزایای فناوری هسته ای اطلاع رسانی شود

حسین خلفی با بیان اینکه نیروگاه بوشهر با سابقه ساخت ۳۰ ساله، دو سال گذشته به پایان رسیده و بهره برداری و آزمایش شروع شد، عنوان کرد: نیروگاه بوشهر بیش از یک سال و نیم به طور موثر در شبکه برق تولید می کند و سالیانه به طور میانگین هفت و نیم میلیون شبکه صرفه جویی در سوخت فسیلی انجام شده است به این معنی که سوخت فسیلی که باید در نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی استفاده می شد به میزان هفت و نیم میلیون بشکه صرفه جویی شده و تا هشت میلیون تن از ورود آلاینده هایی که به واسطه سوختن سوخت ها به محیط وارد می شد جلوگیری شده است.

وی افزود: یک نیروگاه هزار مگاواتی به طور میانگین هفت و نیم میلیون تا هشت میلیون تن آلاینده تولید می کنند و اگر یک ضرب و تقسیم اقتصادی کنیم می بینیم که صرفه جویی خوبی انجام شده است و فرصت خوبی نیز بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی ادامه داد: با روی کار آمد نیروگاه بوشهر نیروگاه های فرسوده ما که به خاطر فشار زیاد شبکه باید مرتب کار می کردند و فرصت تعمیر، بهره برداری و نگهداری آنها از سوی وزارت نیرو نبود به صورت خرد خرد تعمیر شد و امروز شاهد هستیم که با وجود بالا بودن تقاضا، قطعی برق را در کشور وجود ندارد و یا به حداقل میزان ممکن رسیده است.

خلفی با بیان اینکه با هماهنگی وزارت نفت و وزارت نیرو و با روی کار آمدن نیروگاه بوشهر و با صرفه جویی که انجام شد مشکل گاز رسانی و سوخت رسانی به مناطق سردسیر کشور از بین رفت، عنوان کرد: باید آحاد ملت مزایای فناوری هسته ای را استفاده کنند و باید اطلاع رسانی شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته و سال های آینده در بحث سوخت رسانی به مناطق سردسیر کشور مسائلی از جمله کمبود سوخت، افت فشار گاز و مسائلی مختلف را نخواهیم داشت، بیان کرد: ورود نیروگاه هزار مگاواتی تحولی در شبکه برق کشور ایجاد کرده است و حتی بعضی مواقع که تولید برق مازاد داریم به کشور های منطقه صادر می کنیم.

ایجاد دو نیروگاه هزار و ۲۰۰ مگاواتی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی ادامه داد: قراردادی برای واحد های دوم و سوم در سایت بوشهر در راستای ایجاد دو نیروگاه هزار و ۲۰۰ مگاواتی هفت یا هشت سال آینده امضا و برنامه ریزی شده و طبق برنامه ریزی هر دو سال یکی روی مدار قرار می گیرد.

حسین خلفی با بیان اینکه در واقع این حرکتی به سوی قانونی که مجلس، دولت را مکلف به تامین برق هسته ای کرده است، ادامه داد: در این فاصله رایزنی هایی انجام می دهیم چراکه ممکن است برخی تصمیمات احساسی باشد پس باید منطقی بررسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت و متولیان انرژی کشور سهم انرژی هسته ای را در سند انرژی کشور باید مشخص کنیم، عنوان کرد: باید از همه فناوری ها در رفاه مردم استفاده کنیم همچنین با ورود این نیروگاه های بازار کار خوبی برای متخصصان و فارق التحصیلان رشته هسته ای ایجاد خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: سازمان موضوع نیروگاه های کوچک هسته ای یا با سایز متوسط را دنبال می کند که یکی از مزایای آن می تواند در رابطه با ارتباطات بین المللی باشد که بتوانیم از فناروی ها روز دنیا استفاده کنیم.

خلفی بیان کرد: شاید نیاز به سرمایه گذاری عظیم هزار مگاواتی در همه جای کشور نداشته باشیم و در مناطق محروم می توانیم از نیروگاه های کوچک استفاده کنیم که این نیز از اهداف و برنامه های سازمان انرژی اتمی است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: اگر از بحث تولید انرژی خارج شویم و به توسعه کاربرد پرتو برسم، سازمان انرژی اتمی کاربرد پرتو ها را در سه حوزه صنعت، کشاورزی و بهداشت و سلامت فعالیت هایی انجام می دهد ولی در این حوزه نیاز به کمک مسئولان و سایر دستگاه ها داریم که نیاز های خود را اعلام کنند و این فناوری را در کشور گسترش دهند.

تولید مواد هوشمند با روش پرتو فرآوری

حسین خلفی بیان کرد: سازمان انرژی اتمی خود را متولی دانش و فناوری هسته ای در کشور می داند که دانش و فناوری هسته ای را ایجاد و بومی کنیم ولی گسترش انرژی هسته ای با کمک سایر نهاد ها و وزارت خانه ها خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در حوزه صنعت در شرایط تحریم ما دستگاه های سنجش هسته ای مانند ارتفاع سنج ها، سطح سنج ها و ضخامت سنج ها را ایجاد کردیم.

خلفی ادامه داد: تمام کارخانه های رادیو تولید ما نیاز به کنترل کیفی در خط تولید دارند و تمام مخازن هیدرو کربنی، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها نیاز به ضخامت سنج ها و سطح سنج ها دارند و در این زمینه فعالیت هایی که انجام و منجر به عقد قرار داد شد در نتیجه پتروشیمی اصفهان، پالایشگاه آبادان و مراکز فولاد کشور که به واسطه قطعات حساس از تولید خارج شده بودند به چرخه تولید بازگشتند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در بحث حوزه های صنعتی تولید یا پرتو فرآوری مواد را مد نظر قرار دادیم و در این خصوص فعالیت هایی انجام شد، ادامه داد: در حوزه مخابرات، برق و غیره به مواد و اجناسی با کیفیت بالا نیاز است که بتوانند شرایط خاصی را تحمل کنند.

حسین خلفی بیان کرد: تولید مواد هوشمند با روش پرتو فرآوری یکی از روش های نوینی است که اکنون استفاده می شود به طور مثال سیم کابلی در مرکز یزد تولید شده که در برابر آتش جمع می شوند ولی مشتعل نمی شوند و صنعت خوردو سازی و برق و مخابرات به این کابل ها به طور شدیدی نیاز است.

وی بیان کرد: در حوزه کشاورزی تلاش هایی شده و با توجه به موضوع کم آبی گیاهان مقاوم به شوری و خشکی در آزمایشگاه ها تولید شده است و همچنین توانستیم انواع مختلف بذر برنج را در شمال کشور تولید کنیم که کار خیلی سخت است.

تولید بذر گندم مقام به شوری و خشکی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سال گذشته جشن برنج را در مازنداران در هر آمل داشتیم، بیان کرد:۲۰ هزار هکتار از برنج تولید جدید که خصوصیت بهتری داشت را کشاورزان مازندارانی تولید کرده بودند.

خلفی با اشاره به اینکه گندم مقام به شوری و خشکی نیز انجام شد و در استان گلستان پنبه به عمل آورده ایم، عنوان کرد: در استان مرکزی یک پروژه بزرگی درخصوص پرورش ماهیان و آبریانی که مورد نیاز انجام دادیم، همچنین واکسن هایی برای انواع بیماری هایی که در دام وطیور تولید شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه پزشکی و سلامت کمترین مشکل را در حوزه پزشکی هسته ای داشتیم، عنوان کرد: با وجود اساتید پزشکی هسته ای که ما را راهنمایی کردند توانستیم علاوه بر رادیو دارو هایی تشخیصی مورد نیاز اقدام به تولید رادیو دارو های درمانی کنیم که برخی مراحل تکمیلی گذرانده اند و برخی مراحل تحقیقاتی و بالینی را می گذرانند.

احداث یک بیمارستان فوق تخصصی سرطان با مشارکت وزارت بهداشت

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در بحث سلامت در دولت جدید در برنامه انرژی اتمی و در برنامه ششم توسعه فعالیت های زیادی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: تفاهمنامه ای با وزارت بهداشت داریم که قرار است یک بیمارستان و مرکز تحقیقاتی فوق تخصصی برای سرطان با مشارکت سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت ایجاد شود.

حسین خلفی بیان کرد: این مرکز شامل دستگاه های های بسیار پیشرفته خواهد بود و حتی در برنامه است بتوانیم از کنترل تراپی برای نخستین بار در کشور استفاده و دستگاه های شتاب دهنده قطعه پزشکی را در کشور ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع تولید شتاب دهنده قطعه پزشکی را در برنامه داریم که ۶۰ تا ۷۰ درصد قطعات شتاب دهنده خطی مثل ماریان را در داخل کشور تولید کرده ایم، افزود: کار از مرکز و کارگاه ها که همه دانشجویان در شرکت های دانش بنیان هستند آغاز شده و حتی قطعات را تولید می کنند و مقرر شده در بخش کالیبراسیون، تعمیر و نگهداری دستگاه ها خدماتی را به آنها بدهیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی افزود: تعدادی شتاب دهنده محدود در کشور داریم که بخشی هم به خاطر کمبود قطعات یدکی کار نمی کند.

خلفی با بیان اینکه در بخش خصوصی سازی، سامانه های پرتو دهی را ایجاد کرده ایم، عنوان کرد: سامانه پرتو دهی برای نگهداری مواد غذایی محصولات باغی و کشاورزی و تولید مواد جدید و پرتوفرآوری هستند و این کار انجام شده و کامل بومی شده است.

احداث مرکز تولید استاندارد رادیو دارو ها

وی با عنوان اینکه وقتی مزایای سامانه پرتو دهی را دیدند بخش خصوصی به آن روی آورد، عنوان کرد: استان همدان یکی از استان هایی است که در آینده جایگاه ویژه ای دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در برنامه های سازمان این است که وظیفه حاکمیتی انجام دهیم و از منابع دولتی در راستای گسترش علم هسته ای استفاده کنیم و بخش خصوصی را در گسترش علم پزشکی هسته ای کاربرد های صنعتی رادیو ایزتوپ ها داشته باشیم.

حسین خلفی با بیان اینکه احداث مرکز تولید استاندارد رادیو دارو ها یکی از اهداف است، بیان کرد:علاوه بر اینکه رادیو دارو های کشور را تولید، مقداری نیز به کشور های منطقه و حتی دور صادر می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قدر دان زحمات و تلاش های مسئولان هستیم، عنوان کرد: اگر هم اکنون در تمام زمینه های علمی به رشد علمی چشم گیری رسیده ایم مدیون تلاش زحمات بزرگان علمی است که ماندند و با سیاست وزارت علوم گسترش تحصیلات تکمیلی در کشور را پیگری کردند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هسته ای سازمان انرژی اتمی افزود: امروز می بینیم که در رشد علمی به جایی رسیده ایم که در مذاکرات هسته ای راکتور آب سنگین را حفظ می کنیم در حالی که می خواستند راکتور آب سبک را جایگزین کنند.

خلفی ادامه داد: راکتور آب سبک با راکتور آب سنگین در کاربرد های ما خیلی تفاوت نمی کند ولی بحث داشتن یک فناوری بود و در آینده از راکتور آب سنگین اراک استفاده های مطلوبی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت هایی مانند احداث مراکز و برنامه های سازمان برنامه های منسجمی خواهد بود، عنوان کرد: از پزشکان هسته ای می خواهیم ما را راهنمایی کنند چراکه سازمان انرژی اتمی بخش حاکمیتی و تولید کننده است و صاحبان دانش و علم باید بگویید کشور به چه چیزی نیاز دارد.