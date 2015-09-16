حل معضلات و آسیب های اجتماعی نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاشی روز چهارشنبه در جلسه با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین که در شورای شهر برگزار شد بر ضرورت برنامه ریزی در راستای حل معضلات فرهنگی و اجتماعی جامعه تأکید کرد و گفت: گستردگی فعالیت های فرهنگی و آسیب های این حوزه به گونه ای است که برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده باید همه نهادها و دستگاه ها همکاری کنند.

وی افزود:شناسایی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد اگر برای حل مشکلات برنامه ریزی منطقی و اصولی نداشته باشیم و از کارشناسان و نخبگان صاحب اندیه استفاده نکنیم نتیجه نخواهیم گرفت.

کاشی بیان کرد:بسیاری از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نهادهای رسمی دولتی و حتی غیر دولتی به صورت پراکنده و غیر منسجم صورت می گیرد و این روند موجب شده تا در این حوزه نتایج قابل قبولی نداشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین تصریح کرد: در تحقیقات و پژوهش هایی که در زمینه معضلات اجتماعی صورت گرفته برخی محورهای مهم شناسایی شده که در تدوین برنامه های آینده مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی می شود.

وی اضافه کرد: بهبود نسبی فرهنگ ترافیک، آپارتمان نشینی، کاهش نسبی اسراف انرژی، میزان ارتکاب جرم، افزایش نسبی مشارکت مردمی در امور فرهنگی و اجتماعی، بالارفتن نشاط اجتماعی و سرانه مطالعه، کاهش سوء مصرف مواد مخدر، افزایش نرخ باروری و ارتقاء نسبی فرهنگ کار از مهمترین مواردی است که باید در اجرا مورد توجه جدی قرار گیرد.

کاشی یادآورشد: تحقیقات انجام شده بر اساس اسناد بالا دستی و در راستای سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی انجام شده و روح حاکم و محور برنامه ها در محورهای چهارگانه کاهش آسیب اجتماعی، تغییر سبک زندگی بر اساس آموزه های اسلامی، توسعه کمی و کیفی مشارکت اجتماعی تعریف شده است.

وی گفت: از مدیران دستگاه های اجرای انتظار داریم در راستای ارتقای فرهنگ زندگی و کاهش معضلات اجتماعی محتوا و نتایج این سند را در دستور کار خود قرار دهند و بر اساس آن حرکت کنند.

کاشی بیان کرد: مدل و روش های توسعه کشورها با یکدیگر تفاوت دارد و برخی روش های توسعه مبتنی بر مسائل اقتصادی و برخی دیگر از روش ها بر اساس مسائل اجتماعی تعریف می شود و اگر جامعه بر اساس این معیارها رشد کند، به پیشرفت می رسد.

وی با بیان اینکه آسیب های جدی در فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی دیده می شود اظهارداشت: برخی از برنامه ها بررسی شده و ضمن شناخت وضع موجود نسبت به آگاه سازی جامعه اقدام خواهد شد تا پژوهش ها به نتیجه برسد و کارها به کاهش آسیب ها منجر شود.

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این جلسه دیدگاه و پیشنهادات خود را برای حل موضوعات و مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی در شهر قزوین ارائه کردند.

در این نشست بر همکاری شورا و نهادهای فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید شد.