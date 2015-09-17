به گزارش خبرنگار مهر، در زیر به معرفی برخی از این خبرها می پردازیم.

رونمایی رسمی اپل از آیفون S۶ و آیفون S۶ پلاس

شرکت اپل از نسل جدید آیفون های خود یعنی آیفون S۶ و آیفون S۶ پلاس به طور رسمی رونمایی کرد. مهمترین ویژگی آیفونهای جدید اپل پردازش سریعتر، طول عمر بیشتر باتری، عملکرد بهتر دوربین و به کارگیری فناوری جدید ۳D Touch است که تا پیش از این در سایر آیفونها خبری از آن نبوده است.

اما آنچه که در این محصولات جدید بیش از سایر موارد به چشم می آید فناوری لمس سه بعدی یا ۳D Touch است. صفحه نمایشگری که از این فناوری بهره می برد قابلیت تشخیص انواع لمس صفحه توسط سرانگشتان را دارد به طوریکه این فناوری به آیفونهای جدید امکان تمایز قایل شدن میان لمس با فشار یا لمس سرانگشتی را می دهد.

در کنار این دو محصول، iPad Pro و Apple TV نیز به حاضرین معرفی شد.

انقلابی در خودروهای بدون راننده با تلاش دانشمندان ایرانی

گروهی از دانشمندان ایرانی دانشگاه سیمون فریزر کانادا انقلابی در فناوری خودروهای بدون راننده (خودکار) ایجاد می کنند. پروفسور احمد راد، استاد ایرانی دانشکده مهندسی سیستمهای مکاترونیک دانشگاه سیمون فریزر می گوید: حالا نوبت تغییر در این روند است.

پروفسور راد و مهران شیرازی دانشجوی دکتری در دانشگاه سیمون فریزر بر روی شبیه ساز رانندگی پیشرفته ای کار می کنند که به نظر می رسد زمینه ساز نسل آتی خودروهای بدون سرنشین خواهد بود.

راد می گوید: به تدریج مفهوم «خودرو» به معنای واقعی تغییر کرده و به چیزی تبدیل می شود که شاید بهتر باشد آن را روبات خودکار بنامیم. در این فرآیند آنچه که راننده در خودروهای فعلی به عنوان هدایت کننده انجام می دهد به یک نقش نظارتی تبدیل می شود.

این شبیه ساز شامل صندلی خودرو و یک فرمان است که با داشبورد و قطعه ای در نقش شیشه جلو که شامل سه نمایشگر می شود ترکیب مورد نظر پروفسور راد و مهران شیرازی را تشکیل می دهد. این نمایشگرها تصاویر کاملی از مسیر پیش رو را در اختیار کاربر شبیه ساز قرار می دهد. همچنین دو دوربین مادون قرمز که بر روی داشبورد نصب شده رو به راننده قرار دارد.

به گفته راد، این دوربین ها شامل یک ردیاب چشمی هستند که لحظه به لحظه مسیر دید راننده را زیر نظر دارد. از کاربردهای این سیستم می توان به این نکته اشاره کرد که راننده در هر حال چه کاری انجام می دهد، در حال ارسال پیامک است و یا اینکه به هر دلیل همراه با احساس خواب آلودگی رانندگی می کند.

تعیین سن متهمان با استفاده از «دی ان ای» و دندان برای اولین بار در دنیا

محققان بلژیکی دانشگاه KU Leuven با استفاده از نمونه های خونی و دندانی قادر به احراز هویت اشخاص فوت شده یا سن متهمان شده اند. این آزمایش می تواند در ارگان های امنیتی یا پلیس بسیار سودمند و کارآمد باشد زیرا می توان به ردیابی و شناسایی متهمان، جنایتکاران یا اجساد بی نام و نشان پرداخت.

تعیین سن در جنایتکاران یا اجساد بی نام و نشان و حل معماهای قتل سودمند است. در حال حاضر، تست DNA برای تشخیص هویت متهمان استفاده می شود اما اگر DNA شخص ناشناخته بوده و در بانک اطلاعاتی نیروی های امنیتی وجود نداشته باشد با استفاده از نمونه خونی می توان به سن احتمالی متهم پی برد.

این روش حتی برای شناسایی اجساد بی نام و نشان نیز سودمند است زیرا بسیاری از روش های سنتی و امروزی قادر به تشخیص و شناسایی فرد فوت شده نیستند اما با استفاده از نمونه خونی یا دندان می توان به تخمین سن شخص متوفی پرداخت.

محققان دانشگاه KU Leuven با استفاده از چهار نشانگر متیلاسیون DNA مربوط به سن قادر به تخمین سن افراد شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد، سن افراد را با خطای ۳.۷۵ سال بر مبنای نمونه های خونی و ۴.۸۶ سال بر اساس نمونه های دندانی می توان تخمین زد.

موسیقی داده‌های ذرات با «پیانوی کیهانی» نواخته شد

محققان سرن موفق به ساخت «پیانوی کیهانی» شده اند که از داده های ذرات برای نواختن موسیقی استفاده می کند.

برخورد دهنده بزرگ سرن یا Large Hardon Collider که بزرگترین و قدرتمندترین دستگاه جدا کننده ای است که تاکنون ساخته شده را همانند یک غول چراغ جادو می دانند که می تواند معماهای فیزیک متعددی را حل کند.

پژوهشگران سرن ساخت پیانوی کیهانی را آغاز کرده اند که این آلت موسیقی همانند «راه پله ای فانتزی» از pad (پد) ردیابی برای انتقال ذرات در حال عبور و همینطور تبدیل آنها به نت موسیقی استفاده می کند.

این پیانو برای نواختن موسیقی از ذرات باردار استفاده می کند. این ذرات باردار از تعامل تشعشعات کیهانی با مولکول های موجود در اتمسفر خلق می شوند. سپس دستگاه پلاستیکی که در میان پیانو قرار گرفته ذرات را تبدیل به سیگنال های نوری کرده و ذرات تبدیل به نت های R۲ D۲ و پرتوهای نوری همزمان به سبک موسیقی جاز می شوند.

برای اولین بار در جهان نقشه بدن نوزادان ترسیم شد

محققان دانشگاه واشنگتن برای اولین بار در دنیا و برای درک بهتر تکامل و همینطور نحوه حرکات فیزیکی و روابط اجتماعی نوزادان موفق به ترسیم نقشه بدن نوزادان شدند.

بیش از یک قرن است که محققان به مطالعه و بررسی نقشه بدن پرداخته اند تا بتوانند به جزئیات بیشتری درباره بدن انسان پی ببرند. این اولین باری است که نقشه ای از چگونگی ارتباط مغز با اندام های حسی و درک نوزاد ترسیم می شود. محققان این پروژه معتقدند، با استفاده از این روش می توان به اطلاعات مهمی مانند چگونگی ارتباط نوزادان با دیگران پی برد.

تهیه این نقشه می تواند اطلاعات مهمی را درباره چگونگی رفتارهای تعاملی و اجتماعی کودکان در اختیار محققان و پزشکان قرار دهد. محققان دانشگاه واشنگتن معتقدند، این نقشه می تواند در درک احساسات کودکان مبتلا به سندرم داون و همینطور اوتیسم نیز بسیار سودمند باشد. از دیگر فواید این نقشه باید به در اختیار داشتن اطلاعات مهمی درباره چگونگی یادگیری یا آموزش کودکان را اشاره کرد.

تحول در تشخیص آلزایمر با تبدیل مغز به بافت شفاف

دانشمندان ژاپنی روشی نوین برای مشاهده درون مغز و کشف علت بیماری های صعب العلاجی نظیر آلزایمر ارایه کرده اند.

تیمی از دانشمندان ژاپنی روشی منحصربفرد ارایه کرده اند که می تواند مغز و ساختارهای آن را بهتر درک کند. این روش جدید ScaleS نام دارد که با استفاده از آن می توان سراسر مغز و بدن را مشاهده کرد.

در روشهای فعلی از رنگدانه های مخصوصی برای تصویربرداری هرچه بهتر از بخشهای مختلف بدن استفاده می شود. اما این مواد شیمیایی اثرات مخرب خاص خود را بر اندام های بدن به همراه دارند. در روش جدید دانشمندان ژاپنی از دو ماده «سوربیتول» و «اوره» استفاده می کنند. سوربیتول نوعی قند قابل یافت در میوه، ذرت و گیاهان دریایی است و اوره که بدن انسان به طور طبیعی به همراه ادرار از خود خارج می کند.

این روش نوین که می توان گفت در آن مغز به بافتی شفاف تبدیل می شود بر روی مغز موشهای مبتلا به آلزایمر انجام شده و با موفقیت همراه بوده است.

اولین گزارش روبات خبرنگار منتشر شد

اولین روبات خبرنگار توانست گزارش خبری ۱۰۰۰ کلمه ای خود را تنها در یک دقیقه بنویسد.

شرکت چینی Tencent از ساخت روباتی با نام Dreamwriter (رویانویس) خبر داده که یک گزارش خبری ۱۰۰۰ کلمه ای را تنها در یک دقیقه می نویسد. اولین گزارش خبری این روبات خبرنگار با استفاده از داده های دفتر آمار ملی و صحبت های مقامات این اداره نوشته شده است.

گزارش نوشته شده توسط روبات خبرنگار از نظر کیفیت با گزارش های واقعی خبرنگاران تفاوتی نداشت. اما این روبات قادر به نوشتن گزارش های تحلیلی و همینطور بررسی موضوعات مختلف برای نگارش گزارش کاربردی نیست.

روبات خبرنگار می تواند جستجو و محاسبات اطلاعات را بسیار سریع انجام داده و یک گزارش ۱۰۰۰ کلمه ای را تنها در ۱ دقیقه به تحریر درآورد، فعالیتی که انسان ها قادر به انجام آن نیستند.

ساخت دست مصنوعی با قدرت حس لامسه

محققان امریکایی موفق به ساخت دست مصنوعی شده اند که از حس لامسه برخوردار بوده و تحولی در این عرصه محسوب می شود.

بیماری که این دست روباتیک را دریافت کرده بود توانست لمس پزشکان روی دست خود را تشخیص دهد حتی زمانی که پزشکان لمس را با دو انگشت خود انجام دادند، بیمار قادر به درک و تشخیص بود. در این دست مصنوعی از موتورهای حساس به لمس استفاده شده که به طور مستقیم به مغز متصل هستند. در نتیجه، زمانی که بیمار با کمک دست خود جسمی را لمس کند، این موتورها سیگنال های الکتریکی را به مغز ارسال کرده و این حس به بیمار منتقل می شود.

محققان دارپا اعلام کرده اند که تا تکمیل شدن این دستگاه تحقیقات بسیاری را پیش رو دارند. برای مثال، حسگرها قادر به درک لمس در تمام نقاط دست نبوده و درکی از گرمی یا سردی اجسام نداشته و به آن واکنشی نشان نمی دادند.

دست های روباتیک می توانند امید جدیدی برای افرادی باشد که در سوانح یا بیماری های مختلف دستان خود را از دست داده اند.

تلفن همراه به اسکنر ۳بعدی تبدیل می‌شود

دانشمند ایرانی شرکت مایکروسافت امکان تبدیل تلفن همراه به اسکنر سه بعدی را فراهم کرده است. شهرام ایزدی دانشمند ایرانی شرکت مایکروسافت عضو ارشد تیمی از دانشمندان است که پروژه ای را برای افزودن بر دامنه کارایی تلفن های همراه هوشمند فعلی به پیش می برند.

دکتر ایزدی و همکارانش استفاده از دوربین عقب و جلوی تلفن همراه برای تهیه تصاویر سه بعدی از هر چیزی در محیط اطراف را دنبال می کنند و به نظر می رسد این فناوری به زودی جنبه کاربردی پیدا کند. از این رو می توان تصور کرد که تلفن های همراه هوشمندی که این روزها در دست مردم سراسر جهان است قابلیت تبدیل شدن به اسکنر سه بعدی را هم داشته باشند.

به عقیده دکتر ایزدی، این فناوری به افراد اجازه آن را می دهد تا به نقطه ای از جهان مثلا پاریس و برج ایفل سرک می کشند، تصاویر به کیفیت سه بعدی با استفاده از تلفن همراه خود تهیه و ساختار سه بعدی آنچه در تصویر آمده را به عنوان یادگاری برای خود خلق کنند.

استفاده از این فناوری جدید در شبکه های اجتماعی نیز کاربردهای زیادی دارد که به گفته ایزدی افراد می توانند از هر چیزی که قصد فروشش را دارند تصاویر سه بعدی با کیفیتی تهیه کرده و آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.