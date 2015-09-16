هفتمین رقابت های کبدی کشور انتخابی تیم ملی در سبزوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که روز چهارشنبه با حضور رییس فدراسیون کبدی کشور و در مجموعه ورزشی شهید منتظری سبزوار برگزار شد تعداد ۱۲ تیم راه یافته از دور قبل به مصاف یکدیگر رفتند.

نفرات برتر به ویتنام اعزام می شوند

رییس فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حاشیه این رقابت ها در گفت و گو با مهر بیان کرد: توسعه و گسترش ورزش کبدی یکی از اولویت های این فدراسیون است وبدون تردید ورزش زیربنای فرهنگ جامعه است .

محمود رضا مقصود لو افزود: در مرحله نخست این دوره از مسابقات ۱۷ تیم ازسراسر کشور شرکت کردند که ۱۲ تیم موفق به حضور در این مرحله شدند.

وی از برگزاری مرحله نهایی این دوره از مسابقات با حضور ۶ تیم برتر در شهرستان بابلسر خبر داد و افزود: در این دوره از مسابقات ۶ تیم پیروز پس از کسب امتیاز لازم به مرحله بعد راه خواهند یافت و در مرحله پایانی نیز قهرمان این دوره مسابقات معرفی خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات ، انتخابی تیم ملی می باشد اظهار داشت: انفرات انتخابی تیم ملی سال آینده به مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور ویتنام برگزار می گردد اعزام خواهند شد .

مقصودلو با اشاره به اینکه در سالیان اخیر فعالیت های بسیار مطلوبی در جهت توسعه و گسترش رشتبه کبدی در کشور صورت گرفته است تصریح کرد: با برگزاری جشنواره های ورزش کبدی در سراسر کشور سعی داریم تا این ورزش مفرح، کم خرج و پرطرفدار را به مردم بیشتر بشناسانیم .

وی اضافه کرد : برای جذب ورزشکاران این رشته با فعال نمودن مراکز استعداد یابی سراسر کشور سعی در استعدادیابی و شناسایی مربیان این رشته ورزشی را داریم تا به واسطه آن بتوانیم هرچه بهتر این ورزش را در سرار کشور توسعه دهیم .

رییس فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تا کنون شهرستان سبزوار میزبانی بسیار شایسته ای را انجام داده است، یادآور شد: استان خراسان رضوی یکی از استان های بسیار مستعد در زمینه ورزش کبدی می باشد و باید سعی کنیم این استان به دوران اوج خود در این رشته مفرح بازگردد.

۱۶۰ کبدی کار در سبزوار فعالیت می کنند

رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان سبزوار نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در این شهرستان بالغ بر ۱۶۰ورزشکار سازمان یافته دربخش آقایان و بانوان در قالب ۱۱ تیم در حال فعالیت هستند .

مجید نصرالله زاده افزود: میزبانی این دوره از مسابقات امتیاز ویژه ای برای این شهرستان محسوب می شود تا بتوانیم گامی موثر در ترویج این رشته پرتحرک برداریم.

وی با تاکید بر نهاینه کردن ورزش کبدی به عنوان یک ورزش بومی و محلی که در فرهنگ جامعه جای دارد، خاطرنشان کرد: با تعامل خوبی که با آموزش و پرورش شهرستان وجود دارد این ورزش پرطرفدار را به مردم شناسانده و آن را وارد مدارس کینم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت ها تیم های خوزستان، فوم حکیم سبزواری، قم، زهک سیستان وبلوچستان، زنجان، «ژی تاک» چهار محال و بختیاری، پیام نور زهک سیستان وبلوچستان، گلستان، خراسان شمالی الف، آمل، سبزوار«ب» و مرکزی در قالب سه گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.