  1. استانها
  2. قم
۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع):

مسئولان از نیروی جوانان در مسئولیت‌ها استفاده کنند

مسئولان از نیروی جوانان در مسئولیت‌ها استفاده کنند

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: اگر مسئولان از نیروی جوانان در مسئولیت‌های مجلس و غیر آن استفاده نکنند خودشان ضرر کرده‌اند و قانونگذار نباید مانع حضور جوانان تأثیرگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای جوانان حزب اسلامی کار، اظهار داشت: اگر مسئولان از نیروی جوانان در مسئولیت‌های مجلس و غیر آن استفاده نکنند خودشان ضرر کرده‌اند. جوانان باید در همه محافل حضور داشته باشند و جوانی که قدرت تحلیل و بیان دارد و می‌تواند تأثیرگذار باشد نباید قانونگذار مانع حضورش شود.

وی عنوان کرد: ‌نظام اسلامی و مسئولان نسبت به کار و کارگران از‌‌‌ همان اوایل انقلاب اسلامی حساسیت ویژه‌ای داشته‌اند و دلیل آن این است که دین اسلام قداست خاصی برای کار و کارگران قائل است.

عضو جامعه مدرسین حوزه ابراز کرد: اسلام معطل بودن انسان را تقبیح کرده و فرد بیکار ملعون عنوان شده است.

پرداخت یارانه به کشور ضرر می‌زند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله پرداخت یارانه ابراز کرد: بنده از‌‌‌ همان ابتدا با پرداخت یارانه مخالف بودم و از دیدگاه اسلامی این کار غیرصحیحی است زیرا کناره گیری جوانان از کار را در پی داشته است.

آیت الله فاضل لنکرانی ادامه داد: در بسیاری از روستا‌ها افراد دیگر کار نمی‌کنند و منتظر واریز یارانه خود هستند. پرداخت یارانه ضرر بسیار زیادی به کشور وارد کرده است و اگر مسئولان به همه مردم یارانه بدهند به خاطر این کار بسیار اشتباه مشکلات زیادی به جامعه ما تحمیل می‌شود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه بیان کرد: اگر پول یارانه در کارهای عمرانی صرف می‌شد بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد.

قوانین کار اصلاح و تجدید نظر شود

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: یکی از مواردی که به اقتصاد کشور و قشر کارگران لطمه می‌زند قوانین کار است و لازم است نسبت به قوانین کار تجدید نظری صورت گیرد و اصلاح‌هایی انجام گیرد.

وی افزود: اسلام می‌گوید حقوق کارگر باید کامل و دقیق داده شود و حتی عنوان می‌کند قبل از خشک شدن عرق یک کارگر حقوقش پرداخت شود.

آیت الله فاضل ابراز داشت: نظام اسلامی از لحاظ فکری نسبت به کار و کارگران حساسیت ویژه‌ای دارد و تردیدی نیست که قوانین صحیح و ارزنده‌ای نیز در این باره ارائه دهد تا افرادی در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به نقش جوانان در کشور ابراز کرد: جوانان از اهمیت زیادی در جامعه برخوردار هستند و واقعا در انقلاب اسلامی خط مقدم جوانان بودند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اضافه کرد: نیروی ارزشمندی در جوانان وجود دارد و ما معتقد هستیم بسیاری از معضلات جامعه به دست جوانان حل می‌شود.

وی تصریح کرد: بعد از دولت نهم و دهم بحران‌های جدیدی در همه ابعاد جامعه ایجاد شد و بحران‌های سیاسی‏، فرهنگی و دینی به دولت یازدهم به ارث رسید و در چنین شرایطی لازم است افرادی کاردان وارد میدان شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ما انزجار خود را از حملات وحشیانه نسبت به فلسطین و توطئه برای مسجد الاقصی به عنوان یک مسلمان اعلام می‌داریم و حتما کارگران نیز نسبت به این مسائل حساس هستند.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: اسرائیل یک دشمن قسم خورده است که دست از دشمنی برنمی‌دارد و در پی محو اسلام است. پیش از آنکه مسلمانان به دنبال محو اسرائیل باشند اسرائیل در پی محو اسلام بوده است.

کد مطلب 2917388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها