به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای جوانان حزب اسلامی کار، اظهار داشت: اگر مسئولان از نیروی جوانان در مسئولیتهای مجلس و غیر آن استفاده نکنند خودشان ضرر کردهاند. جوانان باید در همه محافل حضور داشته باشند و جوانی که قدرت تحلیل و بیان دارد و میتواند تأثیرگذار باشد نباید قانونگذار مانع حضورش شود.
وی عنوان کرد: نظام اسلامی و مسئولان نسبت به کار و کارگران از همان اوایل انقلاب اسلامی حساسیت ویژهای داشتهاند و دلیل آن این است که دین اسلام قداست خاصی برای کار و کارگران قائل است.
عضو جامعه مدرسین حوزه ابراز کرد: اسلام معطل بودن انسان را تقبیح کرده و فرد بیکار ملعون عنوان شده است.
پرداخت یارانه به کشور ضرر میزند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله پرداخت یارانه ابراز کرد: بنده از همان ابتدا با پرداخت یارانه مخالف بودم و از دیدگاه اسلامی این کار غیرصحیحی است زیرا کناره گیری جوانان از کار را در پی داشته است.
آیت الله فاضل لنکرانی ادامه داد: در بسیاری از روستاها افراد دیگر کار نمیکنند و منتظر واریز یارانه خود هستند. پرداخت یارانه ضرر بسیار زیادی به کشور وارد کرده است و اگر مسئولان به همه مردم یارانه بدهند به خاطر این کار بسیار اشتباه مشکلات زیادی به جامعه ما تحمیل میشود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه بیان کرد: اگر پول یارانه در کارهای عمرانی صرف میشد بسیاری از مشکلات برطرف میشد.
قوانین کار اصلاح و تجدید نظر شود
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: یکی از مواردی که به اقتصاد کشور و قشر کارگران لطمه میزند قوانین کار است و لازم است نسبت به قوانین کار تجدید نظری صورت گیرد و اصلاحهایی انجام گیرد.
وی افزود: اسلام میگوید حقوق کارگر باید کامل و دقیق داده شود و حتی عنوان میکند قبل از خشک شدن عرق یک کارگر حقوقش پرداخت شود.
آیت الله فاضل ابراز داشت: نظام اسلامی از لحاظ فکری نسبت به کار و کارگران حساسیت ویژهای دارد و تردیدی نیست که قوانین صحیح و ارزندهای نیز در این باره ارائه دهد تا افرادی در این زمینه سرمایهگذاری کنند.
وی با اشاره به نقش جوانان در کشور ابراز کرد: جوانان از اهمیت زیادی در جامعه برخوردار هستند و واقعا در انقلاب اسلامی خط مقدم جوانان بودند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اضافه کرد: نیروی ارزشمندی در جوانان وجود دارد و ما معتقد هستیم بسیاری از معضلات جامعه به دست جوانان حل میشود.
وی تصریح کرد: بعد از دولت نهم و دهم بحرانهای جدیدی در همه ابعاد جامعه ایجاد شد و بحرانهای سیاسی، فرهنگی و دینی به دولت یازدهم به ارث رسید و در چنین شرایطی لازم است افرادی کاردان وارد میدان شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ما انزجار خود را از حملات وحشیانه نسبت به فلسطین و توطئه برای مسجد الاقصی به عنوان یک مسلمان اعلام میداریم و حتما کارگران نیز نسبت به این مسائل حساس هستند.
استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: اسرائیل یک دشمن قسم خورده است که دست از دشمنی برنمیدارد و در پی محو اسلام است. پیش از آنکه مسلمانان به دنبال محو اسرائیل باشند اسرائیل در پی محو اسلام بوده است.
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